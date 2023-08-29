“滴滴滴……”8月14日9时23分，数字靖州城乡统筹指挥系统发出一阵急促的警报声。湖南靖州苗族侗族自治县坳上镇专干刘财收到系统派件后，9时28分赶到河边，将2名在溺水危险水域点垂钓的学生劝告离开。

“千里眼”让森林火灾、越界采矿、非法垂钓、未成年人下河游泳等无处遁形。靖州利用铁塔平台高位优势，新建高清热成像探头，整合部门已有监控，依托视联网平台AI赋能中心，构建了“发现、交办、督办、调度”全流程闭环智能处置的数字靖州城乡统筹指挥系统。

“依托铁塔平台建设数字化城乡统筹指挥系统，靖州是第一例。”中国铁塔股份有限公司总部平台创新中心总经理施林苏表示，很多地方政府苦于行业部门监控系统重复建设、形成信息孤岛、高位监控匮乏，急于探索一条“共建、共管、共用”的数字化城乡统筹治理路径。而靖州先行，以创新为墨，以担当为笔，在城乡统筹治理这张试题上写下出新出彩的答卷。

打破“壁垒” 城乡治理科学化

城乡治理体制不够顺畅，部门职责边界不清，扯皮、推诿现象偶有发生。为防止城乡治理难点在“整治—反弹—再整治 —再反弹”的怪圈中反复，靖州苗族侗族自治县城乡发展事务中心2019年应运而生。

然而，事务中心这个“大总管”，管起家来却不顺手：人工巡查发现问题，不及时、费人力、效率低；微信“@”负责人交办，动态没跟进、反馈不及时、监督不到位。

怎么办？靖州用科技破题，落子人工智能，构建起了一个联网汇聚、融合治理、分析挖掘、开放共享的数字化城乡统筹指挥系统——监控平台发现告警，值班人员立即研判，若是真告警即推送至负责人，负责人现场处理、上报资料，最后核实销号。

“事件处理得如何，不仅可以通过‘天眼’直接看现场，还可以通过系统实时查看动态，超时办结还会自动报警。” 该系统值班人员吴宜玻说，系统自动生成单位办结率排名，作为月通报、季考核、年评估的重要依据。“有了这套‘聪明’的系统，事件办结率蹭蹭蹭地往上涨。”

数字化城乡统筹智慧体系建设这盘棋，靖州的谋篇布局，远不止如此。

“各单位监控系统建设各行其是，重复建设，部分甚至因管理不善变成摆设。部门间数据不共享，形成‘信息孤岛’。”靖州直面痛点，聚焦数字政府建设，打破网络、系统、部门间的壁垒，整合各部门需求统筹建设，实现资源共享、数据共享、应用共享、服务共享，为县域治理构建起智能的“神经系统”。

目前，靖州已将农业农村、文旅、自然资源、水利、应急等部门监控纳入系统管理使用，并对251个高位监控赋能多种算法，实现14种智能感知监测。县城乡发展事务中心主任石大忠表示，下一步，靖州将继续聚焦山水林田湖草沙一体化系统治理，用科技赋能田长制、林长制、河长制工作，进一步开发完善防止耕地非农化非粮化、防汛抗旱等场景应用，并“扫盲”“补盲”，打造无死角、立体化的天空地一体化监控体系。

“千里眼”将问题隐患扼杀在萌发状态

“小朋友，不要在河里玩耍！”7月27日，寨牙乡老鸭溪边的监控喇叭喊起了话，3个小孩立马跑回岸边。从下河到上岸，前后仅仅3分钟。

高位铁塔发现问题，低位监控解决问题，天空地一体化监控体系将问题隐患扼杀在萌芽状态。靖州目前已设置251个高位监控，每个监控半径可达3-10公里。数字靖州城乡统筹指挥系统全天候24小时监控森防、渔政、违建、防溺水、非法盗采、违规排放、水上漂浮物等情况，实现重点区域自动巡检、自动预警、智能感知。据了解，该系统自3月份运行以来，交办事件112件。

4月2日15时03分，数字靖州城乡统筹指挥系统发出警报，渠阳镇戈村发生火情。县委副书记、县长黄忆钢火速赶往指挥中心通过系统调度，渠阳镇政府立即组织人员奔赴现场灭火。不到半小时，火被扑灭。

“通过系统，实现对森林火灾扑救的精准调度。”石大忠介绍，平台可以生成高清画面、夜间热成像画面，帮助指挥员精准掌握火情发生地点的路径、火场地形地貌、火情进展情况等。

“多亏有了‘引路图’，实现精准打击、快速扑灭。”靖州渠阳镇专干龚志明说，山路曲折复杂，在高位摄像头指引下，快速到达火场，通过手机观察火场发展的情况，科学制定切实可行的扑救方案。扑灭后，通过摄像头持续观察，避免死灰复燃无人发现。

靖州是全国林业大县，活立木蓄积量人均拥有量位居湖南省第一，为全国森林防火一级火险县。副县长蒋和平表示，靖州森林面积广，以前火灾防不胜防。自从科技来助力，铁塔上装了“慧眼”，系统里有了“头脑”，省时、省力、且效果好。（何嫘 石大忠）

(责编：董童、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经