一带一路 大道同行
畅通向海动脉 防城港跑出发展“加速度”
盛夏时节，阳光晒得海面波光粼粼，烟波浩荡。
放眼眺望，蓝天白云下，帆现波峰，巨轮穿梭。在广西北部湾港防城港，远处十几艘货船正在排队等待停泊卸货。
防城港位于广西北部湾畔，地理位置特殊，作为西部陆海新通道的进出海口之一，对辐射带动西部陆海新通道城市产业转移升级，推动北部湾经济发展意义重大。
远处的货船正在排队等待停靠泊位。人民网 王绍绍摄
走进防城港渔澫港区码头，货船穿梭、桥吊高耸。货轮稳稳停靠后，一排排红色的塔吊正忙碌地将集装箱从轮船上卸下。据了解，港区总面积近17平方公里，码头岸线11.6公里，仓储面积约700万平方米，一次性仓储能力超过1700万吨，年吞吐能力1.5亿吨以上。
防城港集装箱码头，一排排红色的塔吊正忙碌作业。人民网 王绍绍摄
近年来，北部湾港防城港码头有限公司加快智慧港口建设，提升数字化管理能力。货车司机通过手机APP线上预约即可自动确认进港作业，并与海关“智慧湾”平台实现无缝对接。散货和集装箱货运车辆集疏港通过时间从原来约240秒减少到约30秒，货车集输港效率提升约8倍。
“跟原先的人工现场排队制卡、人工确认方可进港装卸相比，我们实现了生产理货智能化、海关查验数字化，为客户提供7×24小时便捷业务办理。”北部湾港防城港码头有限公司副总经理陈炜说。
如今，防城港集装箱码头已逐步发展成为我国西南地区和东盟诸国、东北亚、台湾、日本、欧美、中东等地区间集装箱货物往来最便捷的国际集装箱码头。
从防城港码头放眼远眺，一条长1.5公里、宽13.5米的引桥从陆地向海面延伸，连接着两个长830米的在建大型码头，起重船、门机、塔吊等船机设备忙碌作业，机声隆隆。
随着业务日益繁忙，为更好适应全球船舶大型化发展趋势，北部湾港正在按照30万吨级标准建设2个自动化散货码头。
赤沙作业区。人民网 王绍绍摄
“这里是赤沙作业区1号、2号泊位工程，也是北部湾港最大散货单体泊位。”防城港赤沙码头有限公司工程技术部经理庞业开介绍，赤沙作业区1号、2号泊位项目工程总概算投资50.68亿元，规划建设2个20万吨级自动化泊位，水工结构按30万吨级散货船预留，建成后预计实际年通过能力超过3000万吨。
“现在，我们主要在进行码头上部结构、搁置梁的施工以及梁板的吊装和轨道梁安装等工作。”庞业开表示，截至目前，1号泊位总体形象进度完成81%，2号泊位总体形象进度完成90%。码头平台已于2023年7月15日实现全线贯通。
赤沙作业区1号、2号泊位属外海无遮掩开敞式海域。为应对海上突风与台风等天气，项目团队专门设置了一套门机监控系统，通过传感器实时监控门机关键部件的受力状态。一旦出现数据异常，系统会立即发出警告，通知作业人员放下防风铁楔制动器与防风锚链，做好固定措施。项目建成后，将进一步改善北部湾港口设施条件，充分集约利用深水岸线资源，打造西南、中南地区金属矿石和非金属矿石等大宗货物集散的重要节点。
除了海运，打通北部湾经济区乃至粤港澳大湾区通向东盟国家的高铁通道，进一步改善陆路边贸交通条件也意义非凡。
防城港至东兴铁路的施工建设也在如火如荼开展。伴随C1500型履带式牵引车拖拽着一对500米长钢轨安全平稳地铺设在轨枕上，我国首条直通中越边境的高铁——防东铁路进入全线铺轨阶段。
防城港至东兴铁路（下称防东铁路）是中国首条直通中越边境口岸的高铁，设计时速200公里。按照施工组织计划，防东铁路将于2023年9月完成全线铺轨任务，年底具备开通条件。
正在建设的防东铁路。人民网 严立政摄
防东铁路地处南海地区，环境具有高温、高湿、高盐雾、腐蚀等级较高且多台风的特点，因此，防东铁路在防腐蚀方面也独具创新。该铁路的接触网按抗超强台风正面冲击不倾覆的标准设计并校验，并且在多元合金共渗防腐工艺基础上，还在钢材质接触网零部件表面采用热浸锌后增加VCI涂层工艺。
“防东铁路建成开通后，作为一条新增现代化大能力国际客货运输通道，可有效将防城港市至东兴市路程由1个小时缩短至20分钟，大大改善边境口岸城市交通条件。”廖刚表示，这条高铁将紧密连接中国和越南两国，为贸易与人员往来提供更便捷的通道，对打造“一带一路”重要门户、形成中国陆路东盟大通道均具有十分重要的意义和作用。（王娴对本文亦有贡献）
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