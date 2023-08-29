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河北张家口首趟中欧（中亚）班列开行

王绍绍
2023年08月29日19:08 | 来源：人民网
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8月29日10时，伴随着机车汽笛声鸣，由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列从中国铁路北京局北京货运中心下花园铁路货场发出。这趟集装箱班列编组54辆，满载汽车配件、家电和纺织品等物资，将通过新疆霍尔果斯口岸出境，约15天左右到达乌兹别克斯坦。

张家口市地处河北省西北部，位于京、冀、晋、蒙四省市交界处，下辖的下花园区作为北京通往西北的咽喉要道，京包铁路、京张高铁、京藏高速、京新高速等多条铁路公路横贯全区，具有向中亚、欧洲等地运输货物的先天优势。

据了解，该趟中欧（中亚）班列运送的本地货物主要有铝型材、汽车和自行车配件等，对保障北京西北地区货物进出口交易、拓展环首都物流节点具有重要作用。

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

工作人员正在进行例行检查。北京铁路局供图

工作人员正在进行例行检查。北京铁路局供图

工作人员正在进行例行检查。北京铁路局供图

工作人员正在进行例行检查。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

由河北张家口开往乌兹别克斯坦首都塔什干的首趟中欧（中亚）班列。北京铁路局供图

(责编：王震、吕骞)
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