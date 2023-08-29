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市场监管总局：推动茶叶过度包装治理行动向纵深发展 确保取得实效

2023年08月29日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，8月29日，全国茶叶过度包装专项治理行动推进会在浙江省杭州市召开,会议对治理行动进行再部署、再推进，推动茶叶过度包装治理不断向纵深发展。

会议指出，当前茶叶过度包装治理正处于转段的关键节点，各地各有关部门要提高政治站位，进一步增强责任感和紧迫感，切实做好治理各项工作。

会议强调，要认清形势、把牢方向，坚持法治思维、发展导向、社会共治，在科学执法、市场引导、协同治理上下功夫，着力完善标准规范、强化监管执法、加强宣传引导，远近结合、标本兼治，确保茶叶过度包装治理取得实效。

(责编：王震、吕骞)
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