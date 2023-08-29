人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）2023年全国国土空间规划工作会议今日在福州召开。会议全面总结过去五年国土空间规划工作，巩固和深化“多规合一”改革成果，系统谋划今后一个时期国土空间规划工作，有力支撑构建新发展格局和促进高质量发展。

会议认为，经过五年时间的不懈努力，实现了国土空间规划系统性、整体性重构，总体形成了全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系， “多规合一”改革取得开创性、决定性成就，国土空间规划事业取得历史性成就。完成国土空间规划体系的顶层设计，确立了国土空间规划在国家空间治理体系中的基础性地位。

会议指出，党中央、国务院印发我国首部“多规合一”的国家级国土空间规划，形成国土空间可持续发展的“中国方案”。五级联动完成“三区三线”划定，为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化构建起不可逾越的红线。“五级三类”国土空间规划基本形成，构建了法定化的国土空间开发保护蓝图。建立上下贯通的全国国土空间规划“一张图”，国土空间数字化治理实现质的飞跃。国土空间法律和制度体系建设加快推进，国土空间规划技术标准体系框架确立，国土空间规划和自然资源管理政策有机衔接，空间发展和治理能力整体提升。规划学科和人才队伍建设持续加强，行业管理逐步理顺，实现了大融合大发展。

根据会议要求，今后一个时期要紧紧围绕国家发展大局，重点从五方面系统谋划国土空间规划工作：一是落实国家重大战略，健全主体功能区制度，提升对区域重大战略的支撑和保障能力，系统谋划城乡空间布局优化调整的制度设计，引导国土空间布局更加有序；二是进一步完善国土空间规划编制审批体系，完善总体规划的管理规则，创新详细规划管理方式，加强村庄规划编制管理，健全专项规划目录清单管理制度和审核衔接机制，推动国土空间开发保护“一张蓝图”落地见效；三是全面加强国土空间规划实施监督，加快健全国土空间规划法律法规，切实履行规划实施管理职责，完善规划实施的政策手段，加强规划实施的督察执法，确保规划执行更加有力；四是加快推进国土空间治理数字化转型，建设全国国土空间规划实施监测网络，加强规划实施评估，促进空间治理更加有效；五是深化国土空间规划理论和技术创新，强化基础理论和重大科技攻关，强化规划科技创新人才和行政管理人才培养，推动从业队伍更加融合。

(责编：王震、吕骞)

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