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共设8座车站！福厦高铁全线站房建设完成

2023年08月30日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，8月29日，宁波至广州高铁福州至漳州段（以下简称福厦高铁）全线站房建设完成，为全线具备开通运营条件打下坚实基础。

福厦高铁全线共设8座车站，其中福清西、泉港、泉州东、泉州南站4座车站为新建车站；漳州站为既有车站改扩建；福州南、莆田、厦门北站为并行既有站新建站场及站房，建成后可实现新老站房便捷换乘。

福厦高铁沿线站房融入当地具有代表性的自然风光、人文精神、历史文化，充分体现八闽大地山福水福人福的浓郁特色。

福州南站以“榕荫聚福、丝路方舟”的设计理念，以“古厝叠浪”为主要元素，融合传统与现代，兼具实用与美感。

福清西站采用“三福之地、展翼腾飞”的设计理念，融入了山水入梦的特色，体现福山竹梦、清水玉融的建筑特点。

莆田站站房整体呼应山水之势，尽显“梳帆载志、腾浪远航”的设计理念。

泉港站选取闽南古厝的红砖、白石等基本元素，用连绵跃动的屋顶轮廓、层叠的立面幕墙，象征泉港丘陵、大海的风光特征。

泉州东站将“红砖古厝、海丝风帆”理念充分体现在站房设计中，尽显“百舸争流千帆竞，海丝之路泉州门”的城市风貌。

泉州南站站房运用闽南特色的“红砖白石双坡曲，出砖入石燕尾脊”建筑意象形式，整体造型依山就势，体现历史文化建筑与自然环境的互融互合。

厦门北站以“东海之滨、再泛涟漪”的设计理念，形似浪花绽放的屋面、气势冲天的龙舟式燕尾脊、丝滑柔顺的海浪状天花，宛若一座“海上鹭岛花园”。

福厦高铁是我国“八纵八横”高铁网主通道“沿海通道”的重要组成部分。开通运营时，全部新建和扩建车站、站房、站场将同步投入使用，为沿线老百姓出行提供便利条件。

福厦高铁建成通车后，福州、厦门将形成一小时生活圈，厦门、漳州、泉州等地将形成半小时交通圈，东南沿海城市群将串联起一条“黄金旅游带”，对推动国家“一带一路”建设，推动沿线地区经济社会发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)
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