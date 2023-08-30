人民网北京8月30日电 （记者栗翘楚）8月13日，国务院发布《关于进一步优化外商投资环境?加大吸引外商投资力度的意见》，从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等6个方面，提出了新一批共24条针对性强、含金量高的稳外资政策措施。

8月30日，中国贸促会新闻发言人孙晓在例行新闻发布会上表示，2022年5月以来，按照党中央、国务院部署，全国贸促系统组建服务外资企业工作专班，建立外资诉求自下而上“直通车”，采取多种措施服务外资企业发展，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。具体体现在以下几个方面：

持续推动解决外资企业诉求。中国贸促会将进一步完善与外国在华商协会和外资企业的常态化联系，定期召开外资企业座谈会，健全营商环境监测体系功能，持续开展营商环境年度和季度调研，不断加强与国务院相关职能部门及工作专班的协调联动，及时了解、反映并推动解决外资企业遇到的困难和问题，切实增强外商在华发展信心。

多措并举加大招商引资力度。中国贸促会举办首届中国国际供应链促进博览会、粤港澳大湾区发展工商大会等经贸活动，搭建中外工商界交流平台，帮助外资企业发掘投资机遇。在外资企业天津行、四川行活动基础上办好9月中旬外资企业甘肃、宁夏、安徽行系列活动，宣介各地营商环境，推动重大项目落地。做好出国展览审批管理工作，便利各地赴境外参展办展并开展招商引资。同时，充分发挥中国贸促会驻外代表处作用，广泛搜集外资企业及境外投资促进机构来华投资意向和项目信息，并在“投资中国”网站平台发布，促进项目撮合配对。

健全服务外资企业工作体系。做好自由贸易协定原产地证书签证工作，优化升级网上签证系统，为外商投资企业享受关税减免政策提供便利。充分利用服务企业数据库和大平台、中国贸促会企业跨境贸易投资法律综合支援平台（贸法通）作用，加快可视化的外资企业诉求实时直报平台应用推广，强化全链条、“一站式”商事法律服务，优化商事仲裁、商事调解和知识产权服务，帮助外资企业防范化解风险、维护合法权益。

(责编：王震、吕骞)

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