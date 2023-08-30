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财政部：上半年31个省份一般公共预算收入同比均实现正增长

2023年08月30日17:50 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者王震）30日，财政部发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%，31个省份收入同比均实现正增长。全国一般公共预算支出133893亿元，同比增长3.9%，支出结构不断优化，基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点领域支出得到有力保障。 

一是支持经营主体健康发展。强化财税政策供给，延续和优化部分税费政策，上半年全国新增减税降费及退税缓费9279亿元，有力支持经营主体特别是小微企业和个体工商户纾困发展。引导带动各级政府性融资担保机构加大对小微企业和“三农”主体等融资增信支持，截至6月底，国家融资担保基金新增再担保合作业务规模7965亿元、同比增长33.6%。

二是持续恢复国内有效需求。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，上半年新能源汽车销量大幅增长44.1%。出台支持生产、生活性服务业，国家电影事业发展等税费优惠政策，助力上半年服务业消费较快恢复。着力构建重点城市流通网络，建设农村商贸流通体系，深入推进国家综合货运枢纽补链强链。加快地方政府专项债券发行使用，上半年各地共发行用于项目建设的新增专项债券2.17万亿元，累计支持项目近2万个，带动扩大有效投资。

三是加快建设现代化产业体系。持续加大基础研究支持力度，完善国家自然科学基金资助体系。支持国家实验室建设运行，加快构建中国特色国家实验室体系，支持建设高水平科技人才队伍。将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%，并作为制度性安排长期实施，引导制造业等企业加大研发投入。启动中小企业数字化转型城市试点，持续开展专精特新中小企业财政奖补工作，发挥政府投资基金作用，企业创新发展动能持续增强。

四是不断强化民生兜底保障。延续降低失业保险、工伤保险费率政策，优化调整失业保险稳岗返还政策，加大一次性吸纳就业等补贴力度。完善义务教育经费保障机制，开展职业教育差异化生均拨款制度试点。延续实施助学贷款免息及本金延期偿还政策。将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至89元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准达到每人每年640元。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，及时下达困难群众救助补助资金1547亿元，社会保障进一步兜牢兜实。

五是扎实推进乡村振兴及绿色转型。强化粮食和重要农产品稳产保供，支持新建和改造提升高标准农田，向实际种粮农民发放一次性补贴100亿元，完善玉米和大豆生产者补贴政策，稳定实施稻谷补贴政策，加大产粮大县奖励力度，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。保持财政帮扶政策总体稳定，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助脱贫群众持续增收。开展传统村落集中连片保护利用示范，深入推进农村综合改革。强化环境污染防治，加强生态系统治理和保护，绿色转型及低碳发展深入实施。

(责编：王震、吕骞)
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