中国驻白俄罗斯大使谢小用接受人民网记者专访。人民网 皇甫万里摄

人民网北京8月23日电 （张峰 熊旭 邓洁 皇甫万里 王震 朱虹）日前，人民网“一带一路大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进白俄罗斯，专访中国驻白俄罗斯大使谢小用。大使在访谈中强调，中白关系提升至全天候全面战略伙伴关系，实现了两国关系的历史性跨越。白俄罗斯是积极参与共建“一带一路”倡议的国家之一。双方将共同携手，全力落实好两国元首达成的各项重要共识，推动中白务实合作不断提质升级。

访谈全文如下：

人民网：2022年9月，中白两国领导人共同宣布建立全天候全面战略伙伴关系。两国关系提升至一个新的高度。您如何看待中白关系的新表述?

谢小用：2022年9月15日，习近平主席同卢卡申科总统在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行历史性会晤，共同宣布将中白关系提升至全天候全面战略伙伴，实现了两国关系的历史性跨越，为双方各领域合作注入了强劲动力。正如两国元首在联合声明中指出的，这一决定是基于提升双边关系水平、体现中白关系示范作用和进一步推动两国各领域合作的共同意愿，并考虑到当前国际和地区形势的深刻变化而作出的。

中白关系的新表述极其精准地概括了两国关系的实质，完全符合两国根本利益和两国人民普遍期待。“全天候”意味着中白保持高度互信，无论国际和地区形势如何变化，都能够相互坚定支持，携手应对各种挑战和风险。“全面”意味着两国在政治、经贸、科技、教育、文化等各个领域开展广泛而深入的合作，涵盖了双边、区域和多边层面，形成了多层次、多领域、多渠道的合作格局。“战略”意味着双方在重大国际和地区问题上立场高度一致，尊重和支持彼此根据本国国情选择的发展道路和内外政策，反对任何形式的干涉别国内政，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治。“伙伴”意味着两国在相互尊重、平等互利的基础上开展友好往来，不结盟、不对抗、不针对第三方，共同致力于构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，携手构建人类命运共同体。

人民网：今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。白俄罗斯是“一带一路”倡议的重要参与国。您如何看待白俄罗斯为共建“一带一路”发挥的作用?

谢小用：白俄罗斯是最早响应并积极参与共建“一带一路”倡议的国家之一。它位于欧亚大陆多条铁、公路主干道的交汇点，是“一带一路”上的重要交通运输枢纽，在共建“一带一路”合作中具有得天独厚的优势。

中白工业园作为两国元首共同关心和亲自推动、两国政府高度重视的共建“一带一路”合作项目，历经十年发展，已成为基础设施完备、营商环境优越、经营理念先进的现代化园区和白俄罗斯最大的招商引资项目，被誉为“一带一路上的明珠”，示范效应持续显现。截至今年7月底，园区共有来自全球16个国家的113家入园企业，行业涵盖机械制造、生物制药、电子商务、新材料、中医药、人工智能、5G网络开发等多个领域，意向投资额超过13亿美元。

中白双方正保持密切合作，推动中白工业园向着绿色、智慧、生态的方向实现高质量发展，致力于将园区打造成一座国际化、产业化、数字化、生态化的国际产业新城。我相信，在中白双方共同努力下，中白工业园必将进一步发挥引领作用，为推动共建“一带一路”高质量发展贡献更大力量。

人民网：在您看来，中白之间的经贸、人文合作为当地经济、社会发展带来了哪些变化?

谢小用：中白经贸和人文合作作为两国全天候全面战略伙伴关系高水平发展的推动器，为白俄罗斯当地经济社会发展带来了一系列积极变化。

一是填补了白俄罗斯相关产业的空白。潍柴、法士特、吉利、美的等一系列中国的汽车、家电和零配件制造行业的领先企业已在白扎根、结果，为白相关产业升级作出了积极贡献。例如，由中白合资生产的白俄罗斯吉利汽车外形美观、性能优越，不仅圆了白俄罗斯人民的国产轿车梦，还远销俄罗斯等其他独联体国家，成为白俄罗斯乘用车的亮丽名片。目前，白俄罗斯吉利汽车在白全国随处可见，占据市场份额约三分之一。使用中方优惠贷款、中国设备和工艺并由中国企业承建的白俄罗斯全循环高科技农工综合体项目是白首家氨基酸生产企业和粮食深加工行业第一个出口创汇、进口替代项目，也是独联体地区首家集粮食仓储、各类饲料生产和氨基酸生产于一体的大型全循环农工生产企业，成为中白务实合作的又一成功典范。

二是促进了白俄罗斯的就业和人才培养。在中白经贸合作蓬勃发展的大背景下，在白中资企业不仅为白俄罗斯民众提供了大量工作体面、薪酬优厚的就业岗位，还为白俄罗斯培育了众多技术人才。仅中白工业园目前招收的当地员工人数就达2500多人，人均工资超3000白卢，远超当地平均工资水平。华为公司已连续八年在白开展“未来种子”项目，为白通讯领域行业培养了2000多名青年人才，提升了白方在该领域的科研水平。

三是增进了白俄罗斯社会民生福祉。中国企业建筑和中白经贸合作推动了白俄罗斯的住宅楼、酒店、道路等基础设施建设的发展。由中国企业投资兴建的明斯克天鹅小区、北京饭店等已成为当地地标建筑，中国政府在白全国6州1市援建的社会保障房为改善当地居民的居住条件发挥了积极作用。

四是推动了白俄罗斯中文教育的发展。在中白双方的共同努力下，目前白全国共设立6所孔子学院和2所孔子课堂，有35所中小学和11所高校设立中文科目，38所学校开设中文兴趣班，中文还被列为白国家统一毕业升学考试的外语选考科目之一。中文教学在白蔚然成风，越来越多的白俄罗斯学生愿意学习中文、了解中国和投身中白合作，中白友好的后备力量不断壮大。

谢小用大使与人民网记者合影。

人民网：近年来，中国和白俄罗斯经贸合作在结构和形式上有哪些新变化?

谢小用：近年来，中白经贸合作成果喜人，在贸易规模不断扩大的同时，经贸合作结构日趋多元，合作形式屡有创新。主要呈现出以下新特点：

一是贸易结构互补促进贸易规模扩大。据中方统计，2022年双边货物贸易达创纪录的50.8亿美元，同比增长33%。今年上半年，货物贸易额超45亿美元，同比增长128%。中方向白方出口29亿美元，同比增长150%，主要包括电机设备、机械器具、车辆及零件等高技术、高附加值产品。中方自白方进口16亿美元，同比增长97%，主要为矿物产品和农产品。其中约10亿美元为钾肥，同比增长131%，这是中国农业保产增产的重要生产资料。中国已成为白第二大农产品出口市场，牛肉、禽肉、菜籽油、牛奶及奶制品等优质白俄罗斯农产品深受中国消费者喜爱。

二是从传统商品贸易向服务贸易和投资合作拓展。不久前，双方结束了《服务贸易与投资协定》草案文本主要条款谈判并启动市场准入谈判，标志着中白的服务贸易与投资进入了新阶段。双方还加强了电子商务、金融、科技创新等领域的合作，推动数字经济发展。中白电子商务等贸易新业态蓬勃发展，中国京东、抖音等电商平台上“白俄罗斯国家馆”热度攀升，为中国消费者搭建了了解白俄罗斯和购买白优质产品的崭新平台。

三是从国家层面向地方层面延伸。中白地方合作是两国合作新的增长点，两国友好省州和友城数量达到45对。白俄罗斯6个州和首都明斯克市都与中国至少两个省份建立了友好省州或友城关系。2021、2022和2023年在中白“地方合作年”框架下举办了200多项丰富多彩的地方合作交流活动，带动两国地方经贸合作蓬勃发展。位于青岛的中国—上海合作组织地方经贸合作示范区，已同中白工业园、维捷布斯克自由经济区、布列斯特自由经济区等经济园区建立友好合作关系，并不断探索互利合作新模式。

人民网：中方倡议各国共同推进共建“一带一路”高质量发展。您能否介绍一下，中白为推动两国经贸、投资等领域合作升级推出了哪些计划？

谢小用：目前，中白为推动两国经贸、投资等领域合作升级提出了一揽子计划，这集中体现在两国元首于今年年初达成的重要共识文件中。今年3月1日，习近平主席和卢卡申科总统在北京共同签署了《关于新时代进一步发展两国全天候全面战略伙伴关系的联合声明》（以下简称《联合声明》），为双方在包括经贸和投资在内的各领域合作发展指明了新的前进方向。

在工业领域，《联合声明》强调双方在平等互利基础上基于市场原则开展工业合作，推进白方传统产业升级改造，加强双方企业在零部件、原材料等方面合作，发挥中国先进技术优势，开展联合生产。

在农业领域，《联合声明》指出农产品生产和供应的重要性，强调将继续支持中白优质农产品相互出口到对方国家。

在医疗卫生领域，《联合声明》强调在中白工业园实施中医药合作项目的重要性，表示中方愿同白方加强中医药深度合作，不断惠及两国民众，为构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

此外，《联合声明》还将产能合作、数字经济、绿色经济、信息和通信技术、国际交通物流等列入两国未来经贸合作重点领域。

我相信，中白双方各部门和社会各界将一道携手努力，全力落实好两国元首达成的各项重要共识，推动中白务实合作不断提质升级，共同造福于两国和两国人民。

人民网：您和中国驻白使馆所有工作人员为推动两国友好交往做出许多努力，能否分享一下令您印象深刻的故事?

谢小用：自2020年10月抵白履新以来，在党中央和外交部党委的统一领导和指导下，我率领使馆全体工作人员努力开拓、积极工作，同白俄罗斯政府各部门和社会各界朋友保持友好沟通和密切联系，共同推动中白友好合作不断深化发展。在接近三年的时间里，有着许多令我印象深刻的美好故事。我想与大家分享其中的三个有代表性的故事。

一是关于两国高层交往的故事。作为中国驻白俄罗斯大使，我在今年2月底至3月初有幸见证了卢卡申科总统对中国进行国事访问的全过程。当时仪仗队在机场迎接，我们威武的摩托车国宾护卫队将白代表团护送抵达钓鱼台国宾馆；习近平主席在人民大会堂为卢卡申科总统举行欢迎仪式，天安门广场鸣放21响礼炮致意。中方给予了卢卡申科总统国事访问的最高礼遇，充分体现了中白关系的高水平。习近平主席同卢卡申科总统举行大、小范围会谈，就中白关系、两国各领域合作、国际和地区热点问题等广泛交换意见，共同签署《中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于新时代进一步发展两国全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，并见证签署经贸、工业、农业、海关、科技、卫生、旅游、体育、地方等领域数十份双边合作文件。会谈结束后，习近平主席还在人民大会堂金色大厅为卢卡申科总统举行了欢迎宴会。回顾卢卡申科总统此访，其氛围之热情友好、会谈之坦诚融洽、共识之广泛深入、成果之丰硕喜人都给我这个活动的全程参与者留下了极其深刻的印象，令我对中白关系的牢不可破、前途光明的互利合作更加充满了信心。

二是关于两国务实合作的故事。上个月，我应白方邀请访问了白俄罗斯维捷布斯克州的奥尔沙亚麻厂。该厂的现代化厂房、清洁齐整的厂区、先进的设备工艺给我留下了深刻的印象。更令我感动和印象深刻的是该厂领导对我到访所显示出的非同寻常的热情、友好和尊重，令我多少有些受宠若惊、莫名所以。参观下来后，我才明白其中缘由。原来如今的奥尔沙亚麻厂是由中方融资、使用中方设备和工艺并由中方企业作为EPC总承包商完成现代化改造的。中方企业在边生产、边改造，边设计、边施工的十分复杂和困难的条件下，仅用两年时间就使得这家有着87年历史的老厂焕发了现代化的生机，白方对此赞不绝口、感激不尽。现代化改造后的奥尔沙亚麻厂已成为全球最大的亚麻纺织企业，为白出口创汇发挥了积极作用，成为中白互利务实合作的又一示范项目。故事到这里还没有完，我还要补充一个重要情节：上世纪50年代，奥尔沙亚麻厂曾派队伍援建了中国第一家亚麻厂——哈尔滨亚麻厂，这也是中国最大的亚麻厂。斗转星移，60多年后，中国企业用自己的装备、工艺和融资，协助曾经的援助者完成了现代化改造。这一奇特的“历史穿越”和相互协助的感人事例，生动诠释和升华了中白两国人民的传统友谊和互利合作。

2023年5月27日，人们在白俄罗斯首都明斯克观看“茶和天下·雅集”活动的节目表演。 当日，“茶和天下·雅集”活动在白俄罗斯首都明斯克市中心的自由广场举行。 新华社发（任科夫摄）

三是关于中白文化交流的故事。今年5月末，由中国文化和旅游部、中国驻白俄罗斯大使馆和明斯克市政府共同主办的“茶和天下”活动在白俄罗斯首都明斯克市举行。白方高度重视，为活动提供了市内最好的场所——位于市中心老城的自由广场，明斯克市长和各部门领导悉数出席。在文艺演出环节，云南省文化代表团和在白华侨音乐家等中方艺术家和白方民族舞蹈团联袂演出、同台竞技，台上节目精彩纷呈，台下观众反响热烈，欢呼声、喝彩声、掌声连绵不断、经久不息，现场气氛极度友好喜庆，极具感染力和震撼力，令我至今难忘。在文化展示区，中方组织了云南白族“三道茶”茶艺和扎染、彝族刺绣、云南剪纸与服饰等非物质文化遗产项目展演，举办了中国书法、国画、剪纸、京剧脸谱上色、中国象棋、围棋等中国传统文化大师班以及中华美食文化节，吸引了众多白俄罗斯民众驻足观看和争相体验，展示区前排起了一列列长队。白方嘉宾在品尝中国名茶并亲自体验扎染、国画等中国传统文化后纷纷赞不绝口，对中国以茶会友的茶文化和以和为贵、协和万邦等传统文化精髓高度认同。整场活动长达6个多小时，到场民众达到3万多人，可谓是万人空巷、盛况空前。当地民众评价称，这是在明斯克市举办过的人数最多、影响最大的外国文化活动。中国在白俄罗斯举办的“茶和天下”活动获得了巨大成功，充分反映了白方对中白文化交流的重视和对中国文化的喜爱，也印证了中白友好具有广泛的社会民意基础。

人民网：今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，在这个特殊的时间节点，您对两国关系有何寄语？

谢小用：中白建交31年来，无论国际环境如何变幻，中白友好合作始终不断向前发展，双边关系达到全天候全面战略伙伴的历史最高水平。站在新的起点上，中白关系发展前景广阔而光明。我深信，有习近平主席和卢卡申科总统的把舵领航，中白政治互信必将进一步巩固，国际协作将更加密切，务实合作将不断提质升级，人文交流将持续深化，中白合作这艘巨轮也必将劈波斩浪，驶向更加美好的未来！

(责编：王震、吕骞)

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