广州官宣：认房不认贷。人民网记者 许维娜制

人民网北京8月30日电 （记者许维娜）推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策……8月以来，有关房地产市场的利好消息不断。

记者日前从广州市人民政府获悉，《广州市人民政府办公厅关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》(下称“通知”)近日印发实施。

通知称，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

通知还称，本轮政策调整是广州对中央新一轮经济政策的积极贯彻，以拉动内需扩大消费为目标促进房地产市场企稳回升。据悉，接下来，广州市还将成立安居集团，整合统筹多渠道租赁房源，并将房地产市场与当下紧密开展的城中村改造相结合，健全租购并举的超大城市住房体系。

广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，广州是一线城市里面最先出台“认房不用认贷”政策的城市。广州的条款非常明确：只要家庭成员在当地名下无成套住房的，即可认定为首套，首套住房最低首付比例是三成，而对于之前在广州有过贷款记录的首付比例是四成，政策出台后符合条件的就可以享受三成的首付。

对于广州而言，李宇嘉认为，其中这三类人受益：一是改善需求“卖一买一”购房者；二是都市圈人口流动需求的群体；三是包含了在广州长期居住的年轻人及外来人口。

对此，58安居客房产研究院院长张波表示，广州是四大一线城市中，今年率先完全落地“认房不认贷”的城市。8月稍早，三部委提出“认房不认贷”作为各地因城施策工具箱中可自行选择的政策之后，市场层面对于十余个目前还在执行“认房又认贷”城市何时会调整就开始充满期待。

易居研究院研究总监严跃进表示，此次广州打响了全国一线城市“认房不认贷”的第一枪，也是一线城市率先做出政策调整的例子，信号意义非常强。

广州作为首个落实首套住房“认房不认贷”的一线城市，释放了更加积极信号，短期其他城市落实相关举措的节奏有望进一步加快，北京、上海和深圳亦存在优化预期，若政策及时优化调整，核心城市房地产市场有望逐渐企稳，从而带动全国市场情绪修复。

8月25日，市场期待已久的“认房不认贷”政策正式发文，同一天，多项税收优惠政策明确。

相关机构指出，多部委接连释放政策利好，为房地产市场注入了信心，有助于稳定各方预期。同时，多家上市银行集体回应存量房贷利率下调称“势在必行，已做好预案”。

多位业内人士向记者表示，相较于以往，明确推进首套住房不认贷、延长1年内换房退税优惠，为各地政策执行指明了方向，若核心城市政策在“金九银十”之前落地，将有望带动市场销售好转恢复。

前不久，住房和城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，其中明确居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

“当前一线城市在此类政策方面的落实节奏比较慢，而广州是一线城市首个出台政策的，这就意味着一线城市在这个政策上真正做了松绑。”严跃进分析，这也会促使其他三个一线城市近期加快政策出台，以更好落实“认房不认贷”的政策内容。同时，这说明一线城市政策放松是必然的，也对于全国市场有非常好的预期引导作用。

“这是2017年以来一线城市政策放松力度最大的政策，充分体现了一线城市供求关系发生了重大的变化，一线城市对购房政策做出了极其宽松、积极优化调整的动作导向。”严跃进表示，此类政策对于广州市场影响非常大，其客观上直接降低了首付比例和房贷利率，对于刺激购房需求具有积极的作用。

中指研究院市场研究总监陈文静认为，落地“认房不认贷”政策，对外地有过贷款记录本地无房及卖一买一的置换需求来说，首付比例及贷款利率将得到较大改善，同时房地产相关税费也有望按首套执行，此政策在降低家庭购房门槛的同时，也降低了购房成本。

中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长柴强则认为，“认房不用认贷”情形下，购房人能否享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，本质上是看购房人目前名下有无住房，该政策落地更加符合居民购房需求和实际。

(责编：罗知之、吕骞)

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