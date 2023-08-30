人民网北京8月30日电 （记者车柯蒙）8月29日，以“数智深耕 坚韧共筑美好”为主题的华为828企业家大会在浙江杭州正式召开，这也是“第二届828 B2B企业节”面向全国落地迎来的首场地方站活动。大会汇聚了政、产、学、研领域的行业专家，共同探讨浙江企业数字化深耕之道。

今年上半年，凭借着数字化发展的韧性，浙江数字经济表现亮眼。数据显示，2023年上半年，浙江数字经济核心产业制造业增加值增长8.4%，其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.5%。

华为常务董事、华为云CEO张平安在致辞中表示，浙江已成为数字化创新的热土，华为愿与广大浙江企业家伙伴一起，坚持开放、创新、合作，深耕数智融合，共绘数字蓝图，携手加快浙江数字经济高质量发展。

据介绍，一直以来，华为始终与浙江政企携手共进，不仅为产业发展注入创新动能，也为广大企业的数字化创新提供了安全、稳定的数字底座，推进千行百业数智融合。华为云的使命是要做行业数字化的“云底座”和“使能器”，把华为自研的关键技术、基础设施资源、行业伙伴转型经验，都以云服务对外开放，解决业界最关心的创新难题、痛点，帮助浙江企业释放数字化生产力。

中国工程院院士、浙江大学信息学部主任陈纯指出，人类已到了“人、机、物”三元空间融合万物互联的智能时代，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等软硬件基础设施已经日益融入到经济社会发展各领域全过程，将发挥越来越重要的作用。

制造企业数字化需求强、应用场景多、转型潜力大，对此，杭州钢铁集团有限公司党委副书记、总经理章建成表示：“智能制造正成为新一轮工业革命的核心驱动力，杭钢坚持用数字化变革手段赋能其他实体产业板块，加快打造标杆应用场景，提升板块数字化、智能化和高端化水平。”

据介绍，除了在金融行业、工业、时尚产业发力外，目前华为已协助杭州、宁波、嘉兴、温州、丽水等5地市打造了9个产业赋能基地，聚合300多家服务商，累计为6983家中小企业提供数字化转型服务，孵化产业数字化项目1111个。

在高端对话环节，与会嘉宾一致认为，“跨越科技门槛”需要把握数字化转型的历史机遇，深耕技术创新、重视培养科技人才，携手安全可靠、技术领先的云服务提供商，跨越企业科技门槛，实现高质量、可持续发展是保持竞争力的最优选择。

(责编：罗知之、吕骞)

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