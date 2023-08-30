人民网北京8月30日电 （记者李栋）据中央气象台预报，台风“苏拉”、台风“海葵”或9月1日夜间开始影响我国东部海域。受双台风效应、副热带高压、西风槽等多种因素影响，预计8月31日-9月3日，华东、华南及黄淮沿海将出现强风雨天气，可能对农业生产造成不利影响。为此，农业农村部下发通知，部署双台风防御工作，最大限度减轻对农业生产影响。

农业农村部相关负责人表示，要通过切实加强灾害监测预警、落实落细防灾关键措施、精准指导灾后生产恢复、及时开展动植物疫病防控等方面工作，慎终如始做好防台防汛、抗洪救灾各项工作。

灾害性天气防御工作，预警放首位。据了解，本次双台风相互影响，移动路径复杂，具有很大不确定性。“要加密与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，提早预测预判强降雨天气对农业生产的影响，充分利用电视、广播、手机短信等，及时发布预警信息，宣传台风防范措施，确保不漏一户、不落一人。”该负责人表示，对农业生产设施要抓紧加固果树和大棚、畜禽圈舍，防止强对流天气造成倒伏或受损。

精准指导灾后生产恢复。通过及时组织专家核查评估灾害影响，组织农技人员深入生产一线，制定技术指导意见，因时因地因灾落实灾后恢复生产技术措施。一旦出现积水，要加大机具和人力投入抢排，修复水毁农田。“对因灾绝收地块，要结合农时季节和地区特点，因地制宜改种补种。搞好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，做好农机装备和作业队伍保障，及时修复灾毁设施，满足灾后生产恢复需要。”该负责人强调。

洪涝灾害发生后，动植物疫病防控既关系到农民的“钱袋子”，更关系到农业生产大局。“台风利于水稻‘两迁’害虫、玉米南方锈病等重大病虫害扩散流行。要强化监测调查，及时发布病虫信息，全面落实‘发现一点、防治一片’防控措施，大力推进统防统治和应急防治，坚决遏制病虫害扩散蔓延。”该负责人说。

“此外，洪涝灾害发生后，要指导养殖户对受淹的畜禽圈舍、畜禽用具和养殖水体等进行全面消毒，及时对死亡畜禽和水产品进行无害化处理。”该负责人强调说，要加强疫情监测，及时调拨动物防疫应急物资，根据实际开展紧急强化免疫，确保大灾后无大疫。

(责编：罗知之、吕骞)

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