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中央气象台发布台风黄色预警

2023年08月30日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第9号台风“苏拉”（超强台风级）的中心今天早晨5点钟位于台湾省鹅銮鼻南偏东方向大约220公里的海面上，就是北纬20.0度、东经121.5度，中心附近最大风力有17级以上（62米/秒），中心最低气压为915百帕，七级风圈半径220-250公里，十级风圈半径130公里，十二级风圈半径70公里。

预计，“苏拉”将以每小时10公里左右的速度向西北方向移动，于30日夜间或31日凌晨移入南海东北部海面，逐渐向福建南部到广东东部一带沿海靠近，强度缓慢减弱，有可能于9月1日白天在上述沿海登陆（台风级或强台风级，38-45米/秒，13-14级），也有可能在广东东部近岸海面向西偏南方向移动。

8月30日08时至31日08时，巴士海峡、台湾海峡、台湾以东洋面偏南海域、南海东北部、福建沿海、台湾岛沿海将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中巴士海峡和南海东北部的偏东海域风力有9-11级，部分海域风力可达12-13级，“苏拉”中心经过的附近海面的风力有14-17级、阵风17级以上，请过往船只注意航行安全。

8月30日08时至31日08时，台湾岛中部和南部的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨（100-150毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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