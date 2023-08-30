人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年秋粮面积预计达13.1亿亩 主产区多举措保障丰产丰收

2023年08月30日09:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月30日电 （记者李栋）当前正是秋粮产量形成的重要时期，农业农村部最新农情调度显示，今年秋粮面积稳中有增，预计达到13.1亿亩，比上年增加700万亩左右。主产区多措并举保丰收，为确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上提供了有力支撑。

进入处暑时节，暑热消散，凉风渐起，玉米进入田间管理关键期。一大早，在河南省安阳市滑县什庄村的农田里，机手正操控植保无人机对成方连片的玉米进行病虫害统防统治作业。

“今年我地里的玉米用无人机打药，几个来回就打完了，速度快，效果好，省心也省力。”村民张丽对今年秋粮的丰收信心十足。

植保无人机操作人员告诉记者，进行统防统治作业，不仅可以缩短工作时间，而且无人机在飞行过程中向下产生的气流能吹动叶片，使玉米叶片的正反两面都能喷施到农药，防治效果比人工防治提高了30%左右。

数据显示，今年滑县玉米种植面积126.05万亩。“为做好病虫害防治工作，截至目前，已累计投入植保无人机300余架，日作业面积20000余亩，全力夯实秋粮丰产基础。”该县农业农村局相关人士表示。

综合防治病虫害，做好秋粮“一喷多促”，农技指导要先行。滑县农技推广中心副主任陈一品介绍，农业农村部门已通过组织100余名农技人员分包乡镇，深入田间地头指导农户开展统防统治，保障秋粮丰收到手。

在秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段，财政补助资金给予了全力支持。近日，中央财政安排一次性补助资金24亿元，支持北方重点地区开展玉米大豆“一喷多促”工作。据了解，资金主要用于对玉米、大豆等主要秋粮作物喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀虫杀菌剂等，增强作物抗逆性减损失，促进壮苗稳长提单产，为秋粮丰收提供有力的资金支撑。

现在距大面积收获还有1个多月，必须毫不放松抓好秋粮生产。“要确保资金专款专用，积极发挥乡镇政府、村委会、国有农场等职能作用，重点支持符合条件的各类农业社会化服务组织，采取‘统防统治’方式推进统一喷施作业。”农业农村部相关负责人强调，各地分区要分类制定方案，精准精细指导，抓住灌浆关键窗口期，尽快落实“一喷多促”措施，确保不误农时，保障秋粮丰产丰收。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年秋粮面积预计达13.1亿亩 主产区多举措保障丰产丰收
　　人民网北京8月30日电 （记者李栋）当前正是秋粮产量形成的重要时期，农业农村部最新农情调度显示，今年秋粮面积稳中有增，预计达到13.1亿亩，比上年增加700万亩左右。主产区多措并举保丰收，为确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上提供了有力支撑。…
业界热议保险品牌建设：推动保险业转型升级 助力行业高质量发展
　　人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）日前，在主题为“大国品牌·保险力量”的第一届全球保险品牌大会上，与会嘉宾表示，当前，越来越多的包括保险品牌在内的中国品牌走出国门，这对品牌建设提出了更高要求。打造具有社会美誉和市场竞争力的品牌，是保险业转型升级的必经之路，也是保险业高质量发展的必然要求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部