人民网北京8月30日电 （记者李栋）当前正是秋粮产量形成的重要时期，农业农村部最新农情调度显示，今年秋粮面积稳中有增，预计达到13.1亿亩，比上年增加700万亩左右。主产区多措并举保丰收，为确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上提供了有力支撑。

进入处暑时节，暑热消散，凉风渐起，玉米进入田间管理关键期。一大早，在河南省安阳市滑县什庄村的农田里，机手正操控植保无人机对成方连片的玉米进行病虫害统防统治作业。

“今年我地里的玉米用无人机打药，几个来回就打完了，速度快，效果好，省心也省力。”村民张丽对今年秋粮的丰收信心十足。

植保无人机操作人员告诉记者，进行统防统治作业，不仅可以缩短工作时间，而且无人机在飞行过程中向下产生的气流能吹动叶片，使玉米叶片的正反两面都能喷施到农药，防治效果比人工防治提高了30%左右。

数据显示，今年滑县玉米种植面积126.05万亩。“为做好病虫害防治工作，截至目前，已累计投入植保无人机300余架，日作业面积20000余亩，全力夯实秋粮丰产基础。”该县农业农村局相关人士表示。

综合防治病虫害，做好秋粮“一喷多促”，农技指导要先行。滑县农技推广中心副主任陈一品介绍，农业农村部门已通过组织100余名农技人员分包乡镇，深入田间地头指导农户开展统防统治，保障秋粮丰收到手。

在秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段，财政补助资金给予了全力支持。近日，中央财政安排一次性补助资金24亿元，支持北方重点地区开展玉米大豆“一喷多促”工作。据了解，资金主要用于对玉米、大豆等主要秋粮作物喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀虫杀菌剂等，增强作物抗逆性减损失，促进壮苗稳长提单产，为秋粮丰收提供有力的资金支撑。

现在距大面积收获还有1个多月，必须毫不放松抓好秋粮生产。“要确保资金专款专用，积极发挥乡镇政府、村委会、国有农场等职能作用，重点支持符合条件的各类农业社会化服务组织，采取‘统防统治’方式推进统一喷施作业。”农业农村部相关负责人强调，各地分区要分类制定方案，精准精细指导，抓住灌浆关键窗口期，尽快落实“一喷多促”措施，确保不误农时，保障秋粮丰产丰收。

(责编：罗知之、吕骞)

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