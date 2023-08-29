人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）日前，在主题为“大国品牌·保险力量”的第一届全球保险品牌大会上，与会嘉宾表示，当前，越来越多的包括保险品牌在内的中国品牌走出国门，这对品牌建设提出了更高要求。打造具有社会美誉和市场竞争力的品牌，是保险业转型升级的必经之路，也是保险业高质量发展的必然要求。

原保监会副主席周延礼表示，金融业在服务实体经济发展中信用贯穿全过程，体现了金融品牌价值。保险业作为金融业的重要组成部分，最大诚信原则是保险业的立业之本。保险公司各自建立有别于竞争对手的富有企业文化内涵的独特的服务品牌，才能不断提升自身产品和服务品牌的价值含量和美誉度。

中国人民大学中国保险研究所所长魏丽围绕保险行业为什么需要品牌、需要怎样的品牌以及保险行业品牌建设要点等方面进行了分享。

同时，与会企业嘉宾分享了各自品牌建设的具体做法。太平人寿副总经理兼北京分公司总经理王平认为，要加大品牌建设，助力实体经济发展。爱心人寿总经理潘华刚表示，品牌建设讲的是公司“面子”，不宣传无以广众，但更要强化“里子”。联合保险经纪董事长兼总经理叶正顺表示，将依托科技赋能，用数字化转型驱动新的价值发展，助力教育行业风险管理发展。广东省壹保科技集团执行总裁兰丹表示，未来要以政策导向为动力，以普惠国民为使命，以数据驱动为核心，以客户需求为锚点，助推惠民健康领域商业运营模式的创新与实践，为惠民健康生态领域数字化转型赋能。京东安联保险意健险事业部总监曹阳表示，公司正在思考从支付能力到支付方式、从商业产品到用户产品的转变。

据金融界首席财务官朱颖介绍，国际品牌研究机构的研究报告显示，2022年度《世界品牌500强》中，中国（含港澳台）67个品牌上榜，较上一年增加4个，其中有23家保险公司上榜。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经