人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会今日发布的《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书(2023)》（以下简称《蓝皮书》）显示，截至2022年底保险业已建立三农营销服务部9646个，三农保险服务站50642个，三农保险服务点363485个；保险机构积极在农业防灾救灾方面上投入资源，2021年投入防灾减损资金5.21亿元，2022年增加到6.65亿元。

《蓝皮书》显示，2022年，服务农业生产方面的保险产品增至11791个，提供3.13万亿元各类风险保障，合计赔付842.29亿元，发挥了保险业助力乡村振兴中的托底保障功能。

《蓝皮书》指出，2021-2022年期间，保险业直接捐赠帮扶资金超4亿元、选派挂职干部（含第一书记）6033人次，服务支持乡村振兴战略落地实施。截至2022年底，共计有28家保险机构与多地政府部门联合开办“防返贫保”业务，其中2021年防范返贫业务覆盖452.64万人次，支付赔款10.26亿元；2022年防范返贫业务已覆盖584.51万人次，支付赔款17.22亿元，为临贫易贫人群兜底了返贫风险。

《蓝皮书》表示，2021至2022年，保险业全面升级“保险+”模式，继续发挥“保险+期货”“保险+信贷”“保险+碳汇”“保险+公益”“政银企户保”等多主体协同模式作用，聚合各金融主体市场优势和政府资源优势。其中，“保险+期货”模式已成为我国农业风险管理体系的有益补充，2021年“保险+期货”为278.96万户次提供风险保障417.53亿元，支付赔款10.41亿元；2022年，“保险+期货”为263.55万户次提供风险保障934.99亿元，支付赔款25.42亿元。

“在全面服务推进乡村振兴阶段，保险业需发挥保险优势，自觉成为乡村振兴的参与者与助力者；聚焦农业农村重点领域，提升保险服务质效，增强保险保障能力，优化保险服务模式，继续在服务推进乡村振兴过程中展现保险力量。”《蓝皮书》表示。

(责编：王震、吕骞)

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