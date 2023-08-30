底蕴传新韵 千年北海老城焕发青春活力
北海是我国海上丝绸之路始发港之一、中国历史文化名城、中国首批沿海开放城市。这里积淀了诸多历史文化遗存，至今尚存老字号商铺多达126处。若要探寻昔日滨海开放的繁华，北海老城是最好的见证。
被誉为“近代建筑年鉴”的北海老街珠海路现存骑楼近千座，饱含岭南风情，众多老字号店铺商号名称仍依稀可见。旧时，各类海味、药材、牲口、土特产等商品都能在此买卖、出口。
北海老街一景。人民网 覃心摄
过去的广茂商行所在地，已成为如今的北海老城历史文化馆，展示着缘海而生、伴海而兴、中西合璧的滨海古城历史文化底蕴。在这里，通过现代科技，场景复原、多媒体、实物等穿插展示，时间为横轴，历史事件为纵轴，以事带物，用物带人，将整个老城的发展历程完整地铺陈开来。
老街场景复原。人民网 覃心摄
“我们希望利用景区文化优势激发景区文化活力，扩展文化张力，构建民俗风情和商贸文化融合发展的氛围，让老城保护成果更大地惠及市民和游客。”北海老城文化旅游投资有限公司总经理陈丽娟说。
据悉，北海老城景区内现有国家级文保单位2家，自治区文保单位6家，如广西“四大关”最早的北海关大楼、我国最早邮政分局之一——大清邮政北海分局，各类博物馆、非遗展示馆10处，著名历史文化游览景点30余处，无一处不显示着北海百年商埠的熠熠光辉。
如何让沉寂的商业繁华重现？几经发展，老城正焕发着古典与时尚并存的青春活力。云展览、研学旅行、智慧书房等业态树立消费创新典范；手作咖啡馆、酒吧餐厅、旅游文创、网红民宿等休闲场所引领海洋休闲文化潮流；国家非遗贝雕、角雕，地方瑰宝赤江陶、南流江宝玉等也在向游客展示着北海历久弥新的文化遗产。
在珠海路的街口，一股芬芳浓郁的咖啡香气从老道咖啡飘来，负责人李榜正熟练地操作设备给往来歇脚的游客制作咖啡。这里是北海最早的咖啡烘焙坊之一，年轻人的打卡地。
“咖啡本身就是一种舶来品，我们有十几种咖啡豆，大多数都是从‘一带一路’国家进口原豆再进行烘焙。游客走进我们店里，可以感受到海丝贸易带来的便利。”谈及老道咖啡的理念，李榜说。
在陈丽娟看来，共建“一带一路”倡议也给北海老城带来了更大的机遇，越来越多的游客来到这里，进一步推动了北海的旅游产业、夜游经济的发展。据悉，老街现有商铺400余家，地方文创220多家，具有文化特色的业态占比达52%。
在北海贝雕博物馆，趁暑假带着孩子从北京来北海研学的贺女士在作品《21世纪“一带一路”》前驻足许久。贺女士说：“我曾是一名导游，画上的许多国家、地区我都去过。这次来到北海，对古代海上丝绸之路又有了新的认识，原来这里是历史最悠久的始发港。”
林日光（右）打磨贝壳。人民网 覃心摄
年过古稀的贝雕技艺传承人林日光是这幅作品的制作者之一，回忆创作的经过，他说：“2013年，我们从‘一带一路’国家中选取了23个有代表性的城市作为画面的主要题材，6位工艺大师一共用了900多公斤贝壳材料，历时5个多月才完成。”
贝雕是北海的一大特色技艺，将贝壳海螺的天然纹理、色泽、形状的巧用发挥到极致，是北部湾人民千百年来海洋生产实践的典型成果。“我们希望通过贝雕为传播海丝文化做出一些贡献，向世界展示北海的文化名片。”林日光说。
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