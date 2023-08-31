人民网北京8月31日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，8月30日，随着配套的光伏电站实现全容量并网，我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。

新疆库车绿氢示范项目光伏厂。受访者供图

据介绍，该项目利用新疆地区丰富的太阳能发电直接制绿氢，电解水制氢能力2万吨/年、储氢能力21万标立方、输氢能力2.8万标立方每小时。每年生产的2万吨绿氢全部就近供应中国石化塔河炼化公司，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，每年可减少二氧化碳排放48.5万吨，实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展，对炼化企业大规模利用绿氢实现碳减排具有示范效应。

今年4月，国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》指出，加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

业内人士表示，绿氢是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体。我国可再生资源丰富，绿氢制取潜力大，未来发展前景广阔。以光伏、风电等可再生能源制氢为主的绿氢产业作为战略性新兴产业，其产业发展和技术革新能够保障经济社会、环境能源等综合领域的绿色低碳发展，成为落实“双碳”目标的重要举措。

新疆库车绿氢示范项目制氢厂。受访者供图

“作为我国首个规模化绿电制绿氢项目，该项目建设中面临着工艺技术新、规模大、无成熟工程案例可借鉴等难点。为此，项目团队解决了新能源波动电力场景下柔性制氢、并向下游炼化企业连续稳定供应难题。”中国石化有关负责人表示，项目所用的光伏组件、电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料全部实现国产化，促进了我国氢能装备企业发展。

当前，我国着力布局氢能产业，氢能产业发展潜力正逐渐释放。国家发改委和国家能源局此前联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出，到2025年，我国将初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。

(责编：罗知之、吕骞)

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