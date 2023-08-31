人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

7月交通运输经济继续保持恢复态势 主要指标同比均实现增长

2023年08月31日10:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月31日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月，交通运输经济继续保持恢复态势，主要指标同比均实现增长。分领域看，货运量增速有所回升，人员流动在暑期带动下持续增加，港口货物吞吐量保持增长，交通投资规模高位运行。

一是营业性货运量方面，7月，完成营业性货运量47.4亿吨，同比增长7.1%，增速较6月回升2.8个百分点。其中，完成公路货运量35.4亿吨，同比增长8.0%；完成水路货运量7.9亿吨，同比增长6.9%；1至7月，完成营业性货运量306.7亿吨，同比增长6.8%。其中，完成公路货运量225.4亿吨，同比增长7.6%；完成水路货运量52.1亿吨，同比增长7.6%。

二是公众出行方面，监测数据显示，7月高速公路9座及以下小客车出行量同比增长20.2%；1至7月，高速公路9座及以下小客车出行量同比增长35.8%。

7月完成营业性客运量9.1亿人，同比增长47.0%。其中，完成公路客运量4.1亿人，同比增长19.3%；完成水路客运量3034万人，同比增长78.3%；1至7月，完成营业性客运量52.3亿人，同比增长54.6%。其中，完成公路客运量25.5亿人，同比增长18.7%；完成水路客运量1.5亿人，同比增长128.8%。

三是港口货物吞吐量方面，7月，全国港口完成货物吞吐量14.3亿吨，同比增长6.6%，其中内、外贸吞吐量分别增长5.8%和8.5%。完成集装箱吞吐量2705万标箱，同比增长2.6%；1至7月，全国港口完成货物吞吐量96.2亿吨，同比增长7.8%，其中内、外贸吞吐量分别增长7.4%和8.8%。完成集装箱吞吐量1.8亿标箱，同比增长4.5%。

四是交通固定资产投资方面，7月，完成交通固定资产投资3486亿元，同比增长5.3%。其中，完成公路投资2548亿元，同比增长3.9%；完成水运投资168亿元，同比增长20.8%；1至7月，完成交通固定资产投资2.2万亿元，同比增长8.5%。其中，完成公路投资1.6万亿元，同比增长8.1%；完成水运投资1105亿元，同比增长25.7%。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7月交通运输经济继续保持恢复态势 主要指标同比均实现增长
　　人民网北京8月31日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月，交通运输经济继续保持恢复态势，主要指标同比均实现增长。分领域看，货运量增速有所回升，人员流动在暑期带动下持续增加，港口货物吞吐量保持增长，交通投资规模高位运行。…
2023年中国科学院院士增选有效候选人名单公布
　　人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）据中国科学院官网消息，2023年中国科学院院士增选推荐工作已经结束。经第九届中国科学院学部主席团第十次会议审议，中国科学院党组审定，确认2023年中国科学院院士增选有效候选人583人，名单今日公布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部