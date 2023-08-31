人民网北京8月31日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月，交通运输经济继续保持恢复态势，主要指标同比均实现增长。分领域看，货运量增速有所回升，人员流动在暑期带动下持续增加，港口货物吞吐量保持增长，交通投资规模高位运行。

一是营业性货运量方面，7月，完成营业性货运量47.4亿吨，同比增长7.1%，增速较6月回升2.8个百分点。其中，完成公路货运量35.4亿吨，同比增长8.0%；完成水路货运量7.9亿吨，同比增长6.9%；1至7月，完成营业性货运量306.7亿吨，同比增长6.8%。其中，完成公路货运量225.4亿吨，同比增长7.6%；完成水路货运量52.1亿吨，同比增长7.6%。

二是公众出行方面，监测数据显示，7月高速公路9座及以下小客车出行量同比增长20.2%；1至7月，高速公路9座及以下小客车出行量同比增长35.8%。

7月完成营业性客运量9.1亿人，同比增长47.0%。其中，完成公路客运量4.1亿人，同比增长19.3%；完成水路客运量3034万人，同比增长78.3%；1至7月，完成营业性客运量52.3亿人，同比增长54.6%。其中，完成公路客运量25.5亿人，同比增长18.7%；完成水路客运量1.5亿人，同比增长128.8%。

三是港口货物吞吐量方面，7月，全国港口完成货物吞吐量14.3亿吨，同比增长6.6%，其中内、外贸吞吐量分别增长5.8%和8.5%。完成集装箱吞吐量2705万标箱，同比增长2.6%；1至7月，全国港口完成货物吞吐量96.2亿吨，同比增长7.8%，其中内、外贸吞吐量分别增长7.4%和8.8%。完成集装箱吞吐量1.8亿标箱，同比增长4.5%。

四是交通固定资产投资方面，7月，完成交通固定资产投资3486亿元，同比增长5.3%。其中，完成公路投资2548亿元，同比增长3.9%；完成水运投资168亿元，同比增长20.8%；1至7月，完成交通固定资产投资2.2万亿元，同比增长8.5%。其中，完成公路投资1.6万亿元，同比增长8.1%；完成水运投资1105亿元，同比增长25.7%。

(责编：王连香、吕骞)

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