原标题：2023年饮料市场单点惊爆：农夫山泉旗下东方树叶无糖茶增速超100%

8月29日晚，农夫山泉公布了2023年上半年业绩：营收204.62亿元、盈利57.75亿，较去年同期分别增长23.3%和25.3%；其中茶饮料板块(东方树叶、茶π)营收高达52.86亿元，同比增长59.8%。从公告中的财务数据大致推测，上半年农夫山泉的茶饮料可能贡献了将近30%的利润。茶饮料已经成为农夫山泉的第二增长曲线和新的利润来源。

虽然农夫山泉没有透露东方树叶的具体数据，但根据尼尔森，过去12个月东方树叶同比增长114%，增速超过即饮茶行业整体增速9倍以上，东方树叶连同茶π贡献了整个即饮茶市场超过六成的增量。这已经是东方树叶连续第三年高速增长。以尼尔森数据估算，东方树叶全年零售规模可能会达100亿。

有业内人士表示，通常10亿以上规模已经是饮料行业内的大单品，在此基础上20%的增长已属罕见，东方树叶近三年均保持50%以上的增长率，创造了行业历史。“说明无糖茶这个赛道还有巨大的想象空间。同时也从一个侧面说明，中国饮料市场已经得到较好恢复，正在加速发展。”该人士表示。

纵观上半年社交媒体平台的话题，东方树叶似乎正迎来消费者对其品质评价的新高峰，甚至全面超越已经有40多年历史的某日系无糖茶品牌。8月下旬，一条东方树叶与该日系无糖茶品牌比较的词条长时间霸占微博热搜榜第一位。在这个话题下，大多数的网友认为东方树叶是他们的无糖茶首选。同时，在其它平台，关于东方树叶的讨论热度也呈现几何级上升的趋势。

亦有网友从色泽、口感、香气、包装等方面将东方树叶和日系无糖茶品牌做了对比，东方树叶在大多数评测中均能高分胜出。更有甚者，东方树叶每年春季都会推出限量版龙井新茶口味，由于仅使用明前龙井新茶生产，产量较少，每次一上架就被抢购一空。在闲鱼等二手平台上，335ml的东方树叶限量版被网友卖到40多元甚至50元。可见消费者对东方树叶的喜爱。

东方树叶在市场上的长期坚守和最终迎来爆发，再次向行业证明了“长期主义”和“健康主义”的价值。2011年，农夫山泉在几乎无人看好无糖茶市场的时候逆势而上，推出了东方树叶，还为此率先引进了昂贵的LOG6无菌生产线，将当时国内饮料普遍采用的log5升级到新的阶段。12年前东方树叶就做到了0糖、0卡、0脂、0香精、0防腐剂五个健康“零”，并自创了无糖茶抗氧化技术，至今仍然是行业内的技术天花板。

如今回过头来看，东方树叶出自农夫山泉也并非偶然，其“天然”、“健康”的产品理念和农夫山泉一脉相承。无论科技和概念如何变化，天然、健康始终是一个永恒的需求，农夫山泉正是在变化的市场中抓住了不变的东西。根据弗若斯特沙利文报告，2019年起东方树叶已经成为无糖茶品类中市场占有率第一的品牌，这是十余年战略定力带来的结果。而且综合多数市场分析，相对含糖茶，无糖茶饮市场仍是一个蓝海，且有从一二线城市逐渐下沉到三四线的趋势，东方树叶带领下的无糖茶必然会为中国饮料市场带来全新的增长空间。

(责编：曹淼、李源)

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