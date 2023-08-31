人民网北京8月31日电 （记者孙阳）2023成都车展期间，方程豹首款战略车型豹5正式发布。据悉，豹5所搭载的DMO超级混动越野平台，由全新混动非承载式架构和越野专用混动架构组成，将为整车带来越野最需要的可靠性和动力。同时，云辇-P标准版智能液压车身控制系统赋予整车越野更大的拓展性，增强全场景驾乘舒适性。

据介绍，基于DMO超级混动越野平台，豹5首搭智能三把锁、越野专用1.5T纵置高功率骁云高功率发动机、前驱200kW纵置EHS电混系统、285kW带低速四驱的越野专用后驱总成及CTC越野专用双层刀片电池包等一系列技术，为整车带来超500kW的系统功率，零百加速达到4.8s。同时，DMO还能兼容云辇-P标准版智能液压车身控制系统，可实现140mm超长行程调节及多级阻尼调节。此外，在DMO的加持下，豹5馈电油耗低至7.8L，综合续航超1200km，能让用车成本大幅降低。

聚焦户外越野场景，是豹5的重点目标。值得一提的是，在“电”的能力和电机的精准控制之上，豹5自带智能三把锁，能实现100%的爬坡率。在泥坑脱困时，豹5比机械越野领先5秒脱困；在沙漠冲坡时，豹5起步时间可达300毫秒以内，相较机械越野拉开5倍的量差，实现超150米的干拔冲坡；在冰雪路面时，豹5控制起步打滑，零到五十公里加速成绩快至7.6秒。

据悉，为了保证服务和体验的一致性，方程豹的首批渠道将采用全直营模式，在年内实现对一线、新一线、二线、三线等60座城市的全面覆盖。后续，豹5还将围绕用户的需求及用车场景，在更广大范围内持续布局各类终端。

(责编：罗知之、吕骞)

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