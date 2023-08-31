人民网记者 栗翘楚

近日，第二十六届成都国际汽车展览会（以下简称“成都车展”）在中国西部国际博览城拉开大幕。进入2023年下半年，为促进经济增长、刺激消费需求，作为消费“四大金刚”之一的汽车行业，正在成为政策关注的重点领域。

暑期过后，即将迎来车市“金九银十”的销售旺季，在这个全年承上启下的节点，成都车展被行业各界赋予“新使命”。

全力提振汽车消费市场

中汽协最新数据显示，今年7月，中国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达32.7%。1至7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达29%。

快速增长的汽车保有量背后，消费鼓励政策是稳消费信心的重要举措。近期，中国明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年底；国家发展改革委会同工业和信息化部等部门制定《关于促进汽车消费的若干措施》；商务部明确“消费提振年”聚焦重点领域，组织千县万镇新能源汽车下乡活动……支持汽车产业发展的利好政策密集推出。

乘联会分析，当前我国汽车产业竞争格局已发生巨变，国内消费者对新能源接受度持续攀升，市场上豪华车占比在不断提高，汽车出口也进入了腾飞期，叠加国内对新能源车购置税将实施“两减两免”，和“百城联动”、“千县万镇”等多项汽车消费促销活动，将对汽车市场产生全面而深远的影响。

2023年是消费提振年，也是中国汽车工业发展70周年。在今年的成都国际车展，提振汽车消费也是重中之重。据悉，本届成都国际车展联合所有汽车品牌厂家、经销商打出“让利”组合拳，三重让利层层加码，为广大消费者带来切实优惠。所有成都国际车展品牌厂家将带来车展专享购车优惠，万元直降补贴叠满；在此基础上，各大经销商也将开展现金抵扣、购置税减免、高价值油卡、免费里程、保养保修全无忧等各种惊喜豪礼，还有购车代金券发放，助力消费再升级。

记者注意到，在本次成都车展举办之前，国内多家汽车品牌便已经打出一套促销“组合拳”。据不完全统计，8月先后有特斯拉、极氪、零跑、上汽大众等车企宣布旗下产品调价。

中国汽车工业协会有关负责人表示，随着新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车消费潜力有望得到进一步释放，将有助于行业全年实现稳增长目标。

电动化、智能化转型再加速

当前，汽车消费已从首购为主阶段加速转向以增换购需求为主的阶段，汽车消费的低频高价、重体验和服务的消费特点将更加显著，其中新能源汽车在跨越10%的渗透率节点后，进入由市场驱动的高成长阶段。

在本届成都车展，众多品牌携新能源车型亮相，自主品牌更是备受观众青睐。

作为起亚电动化转型战略下的首款电动车，EV6亮相本届成都车展。起亚中国总经理金京鉉表示：“确保中国市场的成功，是起亚全球战略的核心。”为应对中国新能源汽车市场爆发式增长，起亚在今年正式发布了中国电动化战略，全力打造起亚EV“高科技、高品质和高安全”的形象。未来，每年还会推出至少一款基于电动车专用平台开发的纯电动汽车，到2027年，共计将推出6款纯电车型。

腾势N7作为比亚迪集团第500万辆新能源的下线车型，成为新能源汽车电动化的集大成者和智能化下半场的开启者。在本届车展上，腾势突破上一届展示方式，通过营造商务出行、城市潮流等情景，为用户多维地展现产品全场景及技术实力。

去年以来，众多汽车品牌将发力高端MPV领域，“小众”市场日渐火热。根据乘联会公布的零售销量数据，今年上半年，MPV累计销售52.4万辆，同比增长21.6%。

本届成都车展，魏牌新能源携高端智能大六/七座双旗舰高山DHT-PHEV、蓝山DHT-PHEV亮相。并向用户展示新能源高端MPV专属平台、混联DHT、coffee pilot等领先智能科技，不断为用户带来更美好的出行体验。

在智能驾驶时代到来之际，智能化将是决胜新能源赛道的关键。

作为比亚迪王朝网的旗舰SUV，唐家族从问世之初便将领先科技与国潮文化有机相融。此次亮相成都车展的三款车型，车机搭载DiLink(5G)智能网联系统，基于骁龙处理器，定制支持5G的车用座舱平台。全车智能语音交互则支持全场景连续对话、可见即可说、随时打断、四音区唤醒。

云宿座舱、斑马智行车机系统、魔方电池……作为上汽荣威“D家族”开篇之作，D7双车在成都车展首秀，正式开启荣威新能源赛道新征程。据悉，未来三年，荣威将以D7为起点，持续投放8款新车，涵盖纯电、混动及燃油车。

凭借先锋美学，比亚迪宋L在成都车展成为焦点之一。“e平台3.0、CTB、云辇-C”三大技术，造就宋L运动基因。以此同时，DiLink智能网联系统、DiPilot智能驾驶辅助系统、先锋智能座舱，赋予宋L全新驾驶体验。

业内人士表示，拼技术、拼服务已经成为车企的共识，最终会带来汽车产品功能和体验的大幅跃升。在密集促消费政策“加持”下，本届成都车展也将产生长尾效应，接力广州车展，成为拉动下半年新能源车市向上的核心助力。

(责编：罗知之、吕骞)

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