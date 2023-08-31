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中国建设银行公布2023年半年度业绩 

2023年08月31日16:29 | 来源：人民网
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近日，中国建设银行股份有限公司公布了2023年半年度经营业绩（以下数据为集团数据，时间截至2023年6月30日，币种为人民币）。上半年，建设银行资产负债规模实现较快增长，集团资产总额38.25万亿元，增幅10.56%；发放贷款和垫款净额22.36万亿元，增幅9.11%。负债总额35.30万亿元，增幅11.27%；吸收存款27.63万亿元，增幅10.42%。

上半年，建设银行税前利润1,972.64亿元，同比增长2.27%；净利润1,672.95亿元，同比增长3.12%。成本收入比23.72%。年化平均资产回报率0.92%，年化加权平均净资产收益率11.95%，资本充足率17.40%。资产质量总体平稳。集团不良贷款率1.37%，拨备覆盖率244.48%。

在支持经济回升向好方面，建设银行加大国债、地方债等政府债券购买和绿色债券投资，金融投资较上年末增加7,132.16亿元，增幅8.35%。境内公司类贷款12.98万亿元，增幅17.82%。基础设施行业领域贷款6.51万亿元，增幅14.13%。投向制造业的贷款2.73万亿元，增幅21.40%。民营企业贷款5.22万亿元，增幅17.33%。战略性新兴产业贷款1.99万亿元，增幅35.26%。科技贷款1.50万亿元，增幅21.57%。上半年累计为4,689个核心企业产业链的9.85万户链条客户提供5,519.93亿元供应链融资支持。

数据显示，建设银行个人住房贷款投放较上年同期提升4.28%；信用卡贷款9,395.96亿元，增幅1.59%；个人消费贷款3,688.02亿元，增幅24.83%；境内个人存款14.54万亿元，增幅11.19%；个人全量客户7.47亿人，管理个人客户金融资产突破18.14万亿元；同业合作平台累计投放资金6.87万亿元，资产托管规模突破20万亿元。持续完善住房租赁金融体系，建信住房租赁基金签约收购项目20个，累计出资48.88亿元，可向市场提供长租公寓约1.45万套。公司类住房租赁贷款余额突破3,000亿元。

普惠金融效能进一步拓展。该行深普惠金融贷款余额2.86万亿元，增幅21.79%；普惠金融贷款客户294万户，较上年末增加41.69万户。

发挥金融科技优势，持续推进乡村振兴综合服务体系建设。37万个“裕农通”服务点覆盖全国大部分乡镇及行政村，服务农户超5,800万户。

绿色金融动能逐渐释放。建设银行绿色贷款余额3.48万亿元，增幅26.39%。建信投资引入社会资本共同支持绿色产业发展，累计完成投资215亿元。建信信托绿色金融股权投资规模近30亿元。

开放共享赋能成效显著。深化“劳动者港湾+”模式，向社会开放“劳动者港湾”13,898个。深入推进“金智惠民”，在已脱贫地区累计开展“金智惠民”培训5.1万期，惠及442万人次。

夯实优化资产质量。该行不良贷款余额3,166.36亿元；不良贷款率1.37%，较上年末下降0.01%；关注类贷款占比2.50%，较上年末下降0.02%。

建设银行相关人士表示，下半年将坚持不懈纵深推进新金融行动，增强金融支持实体经济的稳定性，切实发挥好金融在“促消费、稳投资、扩内需”中的积极作用，坚定不移推动高质量发展，为实现中国式现代化贡献力量。

(责编：曹淼、高雷)
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