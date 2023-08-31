人民网北京8月31日电 （欧阳易佳）国家林业和草原局近日在宁夏回族自治区石嘴山市召开全国菌草技术推广现场会，与会专家充分认可了菌草在“以草代木”发展食用菌种植、扩大饲草饲料来源、带动农户增收致富和产业化发展方面有广泛前景，在盐碱地治理和防沙治沙等生态治理领域也取得了一定的成绩。

据菌草技术发明人、福建农林大学林占熺教授介绍，菌草是可作为食用菌、药用菌培养基质的草本植物，多以狼尾草属、芦竹属、芦苇属植物为主，具有光合效率高、生物量大、根系发达、产量高、用途广等特点。上世纪八十年代，林占熺团队利用菌草代替树木栽培食用菌，发明了中国特有的“以草代木”菌草技术。经过近四十年的发展，菌草技术已从“以草代木”栽培食药用菌拓展到饲料、肥料、生物质能源、材料、生态治理等领域的综合利用产业体系。

国家林草局有关负责同志指出，要认真总结菌草技术和产业发展经验，积极推动菌草技术在巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴和生态修复中的应用，同时强调，黄河流域乃至整个三北地区水资源短缺，一些菌草品种存在越冬困难的问题，要统筹好用地、用水，做到适地适草。同时，菌草在饲养牲畜发展畜牧业方面还处于起步阶段。

自1997年，菌草技术被列为“闽宁协作对口帮扶项目”，菌草开始在宁夏种植，仅用10年时间，就使宁夏1.75万农户受益，户年均增收5000元以上，被当时的国务院扶贫办列为典型扶贫案例。随着菌草技术的推广，菌草产业相继被福建、陕西、贵州等地区列为重点发展的新兴产业，让一大批农民走上了脱贫致富之路，在不少老少边穷地区被誉为“致富草”“幸福草”。

菌草技术从2000年开始走出国门，20多年来，已在巴布亚新几内亚、斐济、南非等17个国家建立了示范基地，并传播到106个国家。菌草技术为发展中国家破解消除贫困、减少饥饿、利用可再生能源、促进就业和应对气候变化等发展难题，贡献了中国智慧，提供了中国方案，提升了中国对外援助的国际形象。

国家林草局有关负责同志表示，下一步，要持续开展科研攻关，探索采取基因编辑、基因重组等高科技手段，力争突破菌草在北方越冬问题，充分发挥耐高温、光合效率高、生物量大、根系发达等优势。同时，要顺应自然规律，算好生态账和经济账，扬长避短、因地制宜，积极稳妥地推动菌草产业高质量发展，让菌草成为造福百姓的“幸福草”。

(责编：罗知之、吕骞)

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