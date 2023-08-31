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兴业银行2023年半年报：存贷款双破5万亿 营收利润稳步回升

2023年08月31日17:03 | 来源：人民网
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8月31日，兴业银行在上海举办2023年度中期业绩说明会。8月30日晚间，该行发布2023年半年报。上半年，兴业银行坚定实施“1234”战略，持续擦亮“三张名片”，积极巩固基本盘、布局新赛道，加快数字兴业建设，在有力服务国家战略、经济恢复发展中推进自身转型发展取得新突破。

报告显示，该行总资产9.89万亿元，较上年末增长6.73%。存贷款规模双双突破5万亿元，各项存款余额5.14万亿元，较上年末增长8.43%；各项贷款余额5.22万亿元，较上年末增长4.81%。营业收入1110.47亿元，净利润426.80亿元。不良贷款率1.08%，较上年末下降0.01个百分点。

“三条曲线”总体向好

上半年，兴业银行保持战略定力，全力应对困难挑战，积极增收节支，经营成效总体好于年初预期，主要经营指标相比一季度呈向好态势。

营收曲线回头向上。上半年实现营业收入1110.47亿元，同比下降4.15%，较一季度收窄2.57个百分点，明显回升。

利润曲线边际修复。上半年增收节支双管齐下，取得明显成效，营收增速回升，行政支出持续下降，实现净利润426.80亿元，同比下降4.92%，较一季度收窄4.01个百分点。

质量曲线保持平稳。6月末不良贷款率1.08%，较上年末下降0.01个百分点，继续保持较低水平；关注贷款率1.35%，较上年末下降0.14个百分点；逾期贷款率1.43%，较上年末下降0.24个百分点。拨备覆盖率245.77%，较上年末回升9.33个百分点，拨贷比2.65%，较上年末回升0.06个百分点，拨备充足。

资产质量稳中向好

上半年，兴业银行统筹发展和安全，深化风险与业务融合，持续加强房地产、地方政府融资、信用卡等重点领域风险管控和化解，扎实打好特资清收处置攻坚战，确保资产质量稳定。

半年报显示，该行不良贷款率1.08%，较上年末下降0.01个百分点，资产质量稳中向好，且贷款拨备覆盖率 245.77%，拨贷比2.65%，分别较上年末上升9.33个百分点、0.06个百分点，风险抵补能力进一步提升。

市场关注的房地产、地方政府融资领域资产质量稳定，新发生不良同比分别下降75%、95%。 截至6月末，该行表内全口径房地产融资合计1.72万亿元，不良率1.41%，较上年末下降0.07个百分点。地方政府融资债务余额2048.90亿元，较上年末减少159.88亿元，不良资产余额27.22亿元。

信用卡业务资产质量出现阶段性改善。报告期末，信用卡贷款余额4141.40亿元，不良率3.94%，较上年末下降0.07个百分点；关注率3.08%，较上年末下降0.30个百分点。反映信用卡新发不良的前瞻性指标“入催率”较上年末下降0.69个百分点。

此外，兴业银行还持续推进特殊资产分类经营和精细化管理，向不良资产要效益，上半年实现账销案存清收62.12亿元，同比增长41%，清收水平达到近三年高点；通过风险化解、处置，实现不良贷款现金回收44.87亿元，同比增长24%。

数字化转型步伐加快

锚定“构建连接一切的能力，打造最佳生态赋能银行”的目标，上半年兴业银行继续加快数字化转型步伐，集团科技投入33.27亿元，同比增长44.4%，科技人才超6800人，科技人员占比达12.14%。

数字底座进一步夯实。上半年兴业银行坚持“企业级、标准化”方法论，深入推进需求、数据、模型、开放、运营“五个标准化”建设，营销、财富、投行、风控、运营“五大企架工程”基本竣工，算力供应逐步扩大，基础设施“云化”转型加快，初步建成2.1万项企业级数据字典标准，上线大模型产品ChatCIB，加快释放数据资产价值。

数字运营能力进一步增强。聚焦“三张名片”“五大新赛道”强化科技支持，兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台“五大线上平台”月活客户数（MAU）增长态势保持良好。截至6月末，兴业普惠认证用户数超3万户，较上年末增长70.19%；兴业管家用户数增至109.20万户，月活客户数（MAU）64.33万，较上年末增长9.98%；兴业生活绑卡用户数较上年末增加419.57万户，月活客户数（MAU）较上年末增长11.09%；钱大掌柜注册用户1647.44万户，月活客户数（MAU）较上年末增长12.17%；银银平台合作机构超5300家，机构投资保有规模2714亿元，较上年末增长25.01%。

数字风险底线进一步加固。兴业银行持续夯实数据安全、网络安全、个人信息安全、研发安全、运维安全、外包安全基础，不断健全整体安全体系，稳步推进数字风控建设，企业级数字化智能反欺诈平台报告期内拦截涉诈资金3.8亿元。

下半年，兴业银行将保持战略定力，持续深化战略执行，锻长板、补短板，发挥禀赋优势，增强综合竞争力，更好平衡即期业绩和中长期可持续发展的关系，更好统筹发展与安全，锚定目标、奋勇争先，在高质量发展新征程上创造新佳绩。

(责编：董童、高雷)
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