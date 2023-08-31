新华社厦门8月31日电（记者付敏）《中国（福建）自由贸易试验区临时仲裁指南》31日在厦门发布。

指南是国内一部关于临时仲裁如何开展的实践指引，阐明了在自贸区开展临时仲裁的前提条件，突出了临时仲裁区别于机构仲裁的差异性实践，强调了仲裁机构在必要时提供管理的服务范围。指南系统梳理中外企业在中国（福建）自由贸易试验区通过临时仲裁解决争议的法律依据、程序规则及注意事项，为企业等经营主体在自由贸易试验区通过选择临时仲裁解决争议提供规则和操作指引。

中国海事仲裁委员会副主任李虎表示，指南填补我国自由贸易试验区和自由贸易港临时仲裁实践指引的空白，满足当事人对多元化仲裁服务的实际需求，进一步优化自由贸易试验区和自由贸易港市场化、法治化、国际化营商环境，有利于推动我国自贸试验区和自由贸易港高质量发展。

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会副主任卢海林认为，此次联合发布指南是中国海事仲裁委员会依托自贸试验区“先行先试”政策优势，积极支持及参与海丝中央法务区打造“海丝国际法商融合服务基地”的重要举措，这将进一步推动厦门打造“立足福建、辐射两岸、影响全国、面向世界的一流法治服务高地”。

指南由中国海事仲裁委员会、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会、厦门市贸促会、厦门市律师协会联合发布。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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