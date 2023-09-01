原标题：乡里人的“星空梦” ——记湖南省浏阳市小河乡“星河”天文台

2022年1月4日，在浏阳市小河乡新河村的大山里，“星河”天文台宣布落成。这是湖南省唯一一个建在乡村的准专业级别天文台，总占地面积368平方米，主体建筑占地78.5平方米，顶层有一个可以360度旋转、5米直径的天文观测圆顶，内置一台大口径级别的专业级天文望远镜，晴朗无云的夜晚，可以观测行星、恒星和星云。银河之下，是小河乡家家户户二层小楼，还有大片绿色稻田。

习惯于睁大眼睛、抬头仰望星空的山里人，尤其是好奇心满满的孩子们，现在可以纵目观天了。小河乡村民百姓正在享受“星河”天文台带来的福利，也在为它的存在和延续默默努力。

今年8月20日，“来小河看银河”小河乡首届（国际）星空节启动仪式，在小河乡星河露营基地举行。当地人山人海，农文旅一体化迈上新台阶。

乡村天文台是怎样落成的？

小河乡地处罗霄山脉腹地北侧余脉，是浏阳市最偏远的乡镇，距离浏阳市86公里。靠着山体的天然庇佑和险要地势，这里自古乃是兵家常争之地，革命战争时期立下过功勋。而随着时代发展，天然因素成为小河乡发展的阻碍，使其慢慢沉寂、落伍了。

2014年，小河乡修建第一条通往外界的柏油路。新河小学校长卜茂安对此印象深刻：那一年他结婚，邀请同学来参加婚礼。同学一见面不是道喜，先是抱怨路况，修路挖坑让他的新车底盘深陷黄泥；妻子的朋友则是搭乘过路的拖拉机进入村子。

以前村里开超市的老人去浏阳进货，要凌晨4点钟起床，坐每天唯一一班公交车，行走在唯一一条贯穿全乡的土路上。“张小公路”的建成，令小河乡的村民振奋，它意味着地理时空的拓展，也意味着赚钱门路的拓展。

2018年，在浏阳市一个街道办事处工作的罗明，调来小河乡做副乡长。穿过蜿蜒的山路和隧道、路过大片的稻田，站在乡政府门口时，他感到这里依旧偏狭，而且偏狭的不仅仅是地理交通。

2021年，湖南卫视在小河乡拍摄综艺节目《云上的小店》，通过聚焦乡村杂货店小切口、反衬乡村振兴和乡村发展大主题。从那年开始，这里有了第一个网购快递寄存点。罗明每天跟着节目组协调拍摄，直到小学生谢天磊进入视野。

谢天磊戴着眼镜、不善言辞，但是一张嘴就是些天文知识。他说，太阳质量占整个太阳系的99.86%，你知道孪生星球吗、你知道白矮星什么样吗、月球的年龄多少岁呢？他说“长大了想做天文学家”。

在小河乡，不足9000人的常住人口大多是小孩和老人。放学后，孩子经常在街村疯跑，下雨天山中烟雾萦绕，乡村愈加宁静独立，和外界仿佛更加遥远。谢天磊的一句话触动了摄影组和乡里的干部：能不能在小河乡建造一座天文台呢？

正在乡政府犹豫时，湖南卫视将这个消息告诉了电商平台拼多多的相关负责人。2021年11月份，拼多多为小河乡捐赠100万元，成为小河乡天文台开工的启动资金。主持人汪涵激动地在直播时宣布了这个消息。

随后，乡政府拿出配套资金，乡村建筑设计师王求安免费设计。两个月后，“星河”天文台宣布落成。

城里孩子来山村看星星

大山里的村子要办首届星空节，已担任小河乡乡长的罗明，连续1个多月没有睡过好觉。

一闭上眼睛，罗明脑子里闪过的都是些具体细节：露营基地周围星球灯散落在哪里，那块平整的草坪如何整齐地摆满一排排座位，前方大屏幕可别出什么差错。还有来参加第一届夏令营的孩子，他们会爱上星空、爱上这里吗？还有孩子的安全是头等大事。

8月下旬，一个周末，长沙市某小学的乐乐跟着妈妈来到小河乡。小学三年级时，他写过一篇作文，详细描述太阳系几大行星的形态，作文得了满分。

在长沙的夜晚，乐乐平时看到一两颗星星已是幸事，现在抬眼就是漫天繁星。夜晚天气晴朗，能见度极高，他背着新买的天文望远镜上了山，在天文台附近的观景台拍摄。深夜，他又悄悄爬下床，拉开窗户，把手机架在窗台，用30秒的延时，拍出了挂在窗外的银河。

乐乐和妈妈居住的这家民宿，是林靖今年7月份开办的。她35岁，刚刚结束在外漂泊的生活，回到家乡开民宿，既能挣到钱又方便照顾父母、孩子。

小河乡旅店和民宿开了很多，新河村林靖家的民宿，与天文台只隔着一条街，生意不差。来回上楼下楼一个多月，她说自己瘦了十几斤，踩坏了一双拖鞋。到周末13间客房会住满，她以每人每天120元钱雇村里人帮忙。

林靖的家人就住在民宿对面。父亲得了阿尔兹海默症，已经认不出女儿，也说不出话，每天坐在一楼的床上，盯着街上来往的行人。每隔几天，林靖会给父亲擦洗身子。

用林靖的话说，小时候真的穷怕了。她很庆幸自己在有钱时盘下家对面这块地，盖了三层小楼。现在可以一边开民宿做生意，一边照顾父母，一边站在街上大喊让女儿回家吃饭。“乡村的日子这样过，算是有滋有味了。”

阅读与远眺，为乡村孩子打开视野

罗贤东记得刚上初中那会儿，小河乡只有很深的水坑，路边杂草丛生，抽打路过汽车的后视镜。几年过去，鱼鳞坝、叠水坝和天文台成了网红景点，人多时游客车辆堵在家门前，半个小时也到不了村口。

罗贤东是“00后”，发现商机后，毕业不到一年便从外地辞职回乡帮助家人打理民宿。他喜欢拍视频发在各大平台，今年“五一”拍了一条客人在自家院子里唱歌的视频火了，获得上万点赞。

发展小河乡旅游产业，让长沙及其周边城市的人来小河乡旅游，是历任乡党委书记延续下来的思路。早在七八年前，小河乡就举办了菊花展。随后开始进行基础工程的建设，规范街边稻田、菜地和花园，用统一的栅栏围住，接着治理河道，修建网红坝，铺设走廊供人漫步。

卜茂安说，星河天文台成立后，每隔一段时间，他就安排学校活动，依次带领不同年级的学生上山参观这座天文台。这几年间，教育在小河乡发生了改变，学校多了很多新媒体设备，课件展示更加丰富。在老师的引导下，学生的想象力更加新奇大胆，不断地拓宽知识的边界。

来看看天文台内部的空间布置：一楼展现了星空的梦幻，正中间悬挂“太阳”，下面围绕八颗行星装置，并模拟了它们自身的质量。二楼讲了人类探索太空的历史，摆设了仿制的宇航服。三楼是一个阅读平台。2022年6月，拼多多“为你读书”活动为小河乡捐赠了9000余册新书和体育用品，志愿者为学生举办了读书会。

阅读与眺望星空的愿景，为乡下孩子打开了广阔视野。孩子们笔下的画，从小河乡的风景变成太空中的飞碟，它们停留在不同颜色的星体上。有时会画上几只火箭，或者把飞碟画成潜水艇的样子，停在蓝色的星海里。

星空下的“星空节”

两年前星河天文台竣工时，四周光秃秃一片。现在城建公司围绕它建起了露营基地。

夜幕降临，村里不论男女老少会沿着公路溜达到这里，在天文台周围享受时光。游客们坐在草坪的帐篷下，慢饮闲聊，有时大屏幕还会播放一些时兴的电影。

晚上8点后，是天文台开放的参观时间。周庆宇会打开天文台的门，给来参观的游客和村民讲解一些天文知识，带着他们挨个用天文望远镜看月亮。周庆宇刚刚24岁，同样出于“星空梦”，自愿来星河天文台做维护。为搞清天文望远镜的使用方法，她在网上咨询了很多专业人士和爱好者，末了人家总会加上一句：“珍惜守护望远镜的机会，看星星是会上瘾的。”

8月20日下午5点钟，罗明悬着的心放下一半，没有下雨，天朗气清。小河乡首届（国际）星空节终于宣布开始。周庆宇站在一旁，听湖南省天文协会会长韩巍拿着话筒讲解，与现场所有人分享在小河乡拍摄的星空照片：“想想1000多年前，古人也是站在星空下，观望着同样的银河，这是多么梦幻的事情。”

拼多多副总裁杨耕身在台上动情发言：“在小河乡天文台建设中，我们为能够贡献一点微薄之力而倍感荣幸。这不仅仅传播科学知识，也是文化传承和创新孕育，更是新时代乡村振兴的题中之义。”

罗明决定将星空节一届一届办下去，他打心底认为这对于小河乡的发展是一件可持续又有意义的事：“天文台建立的目的就是为了教育和科普，如果教育的作用没起到，也没有意义。归根结底，还是要让充满希望的下一代带动小河乡的振兴。”（记者 余向东 王艳）

(责编：曹淼、陈键)

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