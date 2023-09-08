2023年全国“诚信兴商宣传月”活动启动
2023年09月08日23:39 | 来源：新华网
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新华社广州9月8日电（记者赵紫羽）以“铸诚信 优环境 惠民生”为主题的2023年全国“诚信兴商宣传月”活动8日在广东省广州市启动，正式拉开2023年全国宣传月活动帷幕，旨在营造讲诚信、重诚信、守诚信的浓厚社会氛围。
据商务部有关负责人介绍，宣传月期间，各地各部门将协同配合、上下联动，通过发布诚信案例、发出诚信倡议、开展信用知识普及等多种形式，在全社会兴起诚信宣传的热潮。同时，商务部将组织指导各地商务主管部门以及部分商业银行，在全国10个主要商圈创新开展“信用惠民”特色主题活动，聚焦汽车、家居等领域推出一批便民利民的优惠措施，进一步支持居民消费，积极释放信用红利。
启动仪式上，2023年全国“诚信兴商”20个典型案例和10个推荐案例发布。
2023年全国“诚信兴商宣传月”活动由商务部、中央宣传部、国家发展改革委等13个部门共同举办，今年是连续开展的第19年。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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