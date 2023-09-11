人民网记者 申佳平

智慧车窗、智能座舱、壁画电视、裸眼大屏……身处智慧时代，人们在生活中随处可见高清、智能、多样态的显示屏幕。

新型显示产品是信息社会的主要窗口，同时也是数字经济的呈现终端。近年来，我国新型显示产业取得跨越式发展，产业规模位居世界第一，凭借创新驱动在全球产业竞争格局中不断擦亮实力名片。

创新驱动

产业链现代化水平攀升

“文物像‘活’过来了！”“真有身临其境的感觉。”“没想到不用带特殊眼镜就能看到这种效果。”在位于四川广汉的三星堆博物馆新馆，参观者对沉浸式互动视觉空间展示的裸眼3D效果大为赞叹。

位于四川广汉的三星堆博物馆新馆，利用裸眼3D显示技术还原考古发掘。人民网记者 申佳平摄

伴随显示技术加速迭代，新产品、新技术、新模式层出不穷。我国新型显示产品与5G通信、人工智能、物联网等新兴产业加速融合，在工业控制、汽车电子、远程医疗、智慧文旅等领域硕果累累，助力各行各业加快数字化、智能化转型。

在日前举行的2023世界新型显示大会上，工业和信息化部公布的数据显示，2022年，我国新型显示产业全行业产值超过4900亿元，全球占比36%，继续位居首位；其中，显示器件产值3671亿元，全球占比48%；显示器件出货面积1.6亿平方米，同比增长5个百分点，助力电视机、显示器、智能手机、笔记本电脑等产品产量位居全球第一。

同时，我国在超薄、柔性、透明显示、4K/8K超高清显示等领域取得明显进步，陆续推出多款全球首发产品，显示面板专利申请量全球占比达到35%，位居全球第一。

从彩色显像管国产化、液晶显示面板实力跃升全球第一、AMOLED面板产能迅速提升，再到Mini/Micro LED、激光显示产业的全球前瞻性布局……经过多年发展，我国新型显示产业在全球的重要地位逐渐确立，产业链现代化水平持续攀升。

中国科学院院士欧阳钟灿在2023世界显示产业大会院士论坛上表示，未来显示产品在文娱活动、商业活动、建筑外墙等商业显示创新场景的应用将越来越广泛，效果会更加震撼。车载显示、元宇宙将为显示产业提供非常大的量产空间。

“显示无处不在，创享未来世界。”中国工程院院士许祖彦表示，激光显示技术是推动低碳发展的一项重要举措。平板显示、便携显示、车载显示、医用显示等各领域将与投影显示共同创造大市场。

政策引领

产业链协同化发展加快

在2023世界显示产业大会“新型显示创新成果展” 展区内，一大批显示产业的新技术、新产品集体亮相——京东方展示基于领先显示和AIoT技术的智慧驾舱解决方案；天马微电子展出Micro-LED透明显示屏；维信诺展出智能化像素技术，可实现更精密的AMOLED像素；维信诺参股公司辰显光电展出国内首款P0.5 TFT基无边框58英寸Micro-LED拼接屏，可实现客制化无限拼接。

在2023世界显示产业大会“新型显示创新成果展”展区，观众正在参观智慧驾舱相关产品。人民网记者 申佳平摄

产业上下游协同发展，是新型显示行业高质量发展的必由之路。大会期间发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》（以下简称《指数》）显示，当前我国显示产业呈现出成长性、周期性和集聚性等特征，形成庞大的产业基础，构筑了从中央政府到地方政府、从宏观政策到细分领域政策的成长环境，产业吸引投资总体超过1.4万亿元。

据工业和信息化部介绍，近年来，从中央到地方出台了一系列重要政策举措，实施了一大批重大工程项目，有力推动了我国新型显示产业的高速发展。美国康宁和应用材料、德国默克、日本旭硝子、韩国三星和乐金显示等一批国际领先企业纷纷来华投资建设，也助力了我国新型显示产业链协同发展。

工业和信息化部指出，下一步，将统筹各项资源提升上游配套产业发展水平，推动关键材料、核心设备、关键元器件和零配件技术突破、中试验证和推广应用。落实好新型显示领域免征进口关税、进口设备进口环节增值税分期纳税等政策，统筹产业链上下游需求，加强进口商品税率动态精准调控。推动上下游对接，支持龙头企业、“专精特新”中小企业融通发展。

合作共赢

产业链融合化趋势增强

按照《指数》，2012年至2022年，我国显示产业规模年复合增长率达到21.6%，带动上游材料产业的快速发展。同时，显示应用场景正在从传统的“四大应用”向“多点开花”转变。

9月初，工业和信息化部、财政部印发的《关于印发电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案的通知》提出，在新型显示领域，“面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用”。

中国电子信息产业发展研究院院长张立建议，对于我国显示产业在高质量发展过程中面临的诸多挑战，要发挥TFT-LCD产能优势，强化AMOLED技术创新能力，注重新兴技术的研究和储备，推动产业迈向高质量竞争轨道。加强面板企业与上游企业协同合作，关注产业链供链均衡发展。

他同时建议，以数字经济为着力点，探索新型显示与新能源汽车、5G、物联网的融合创新发展路径，加快开发新应用，着力打造新市场。开展多层次全方位的产业生态体系建设，加强人才引培力度，坚持高水平对外开放合作，积极开展多渠道、多层次国际合作模式，促进与全球产业链的深度融合。

要推动我国从“显示大国”向“显示强国”加速迈进，彭寿认为，要重点提升创新、产业、价值、要素等四个维度。其中，产业维度，是向网状思维转变，要加强纵向上下游创新与协作，加强横向跨边界、跨领域产业融合。价值维度，要做高端产业链，提高内生动力。

欧阳钟灿提出，要继续加强政产学研用，加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体。

(责编：申佳平、章斐然)

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