人民网北京9月12日电 （记者栗翘楚）近日，作为2023国际能源变革论坛分论坛之一的“2023年亚洲绿色低碳发展圆桌论坛”在江苏苏州成功举办。论坛由国家电力投资集团有限公司主办，国家电投江苏公司、中电国际承办。

国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉·卡梅拉表示，过去十年，亚洲地区的电气化比率大幅增长，能源需求持续上升。扩大可再生能源投资对有效减排，改善气候变化，促进对本土供应链的投资并创造国内价值，有着前所未有的重要性。国际可再生能源署将继续与亚州地区的成员国合作，支持和优化已经建立的清洁能源转型框架，为推动清洁能源转型积极贡献力量。

原外经贸部副部长、中国入世首席谈判代表龙永图表示，为积极应对全球气候变化，中国积极稳妥推进碳达峰碳中和，实现了中国光伏装机规模连续10年位居全球第一，新增总装机容量连续8年位居全球第一。中国在绿色能源领域的投资，对实现全球低碳绿色发展，保持经济长期增长和实现高质量发展意义重大。应对气候变化，相向合作才能行稳致远。希望亚洲各国勠力同心，推动更多看得见、摸得着、有实效的合作成果落地。

国家能源局国际合作司副司长安丰全对亚洲地区推进清洁能源转型和保障能源安全提出建议。他认为，要加强政策协调互通，促进技术创新与分享，高质量建设多边合作平台，加强能源投融资合作，共同发展清洁能源、可再生能源等，实现优势互补、互利共赢。

在“清洁能源技术创新与应用”主题对话环节，蒙古国能源经济研究院院长图门吉日嘎拉，老挝能源与矿产部能源效率与促进司司长詹拓·米拉塔纳鹏，中国电建集团国际工程有限公司副总经理梁军，阿特斯阳光电力集团高级副总裁熊海波共同就清洁能源技术的变革与发展交流观点。

在“亚洲清洁能源合作与发展”主题对话环节，哈萨克斯坦可再生能源协会总经理阿尔马特·卡比肯诺夫，缅甸电力部电力规划司司长杜密密凯，孟加拉国能矿部电力司副司长尼罗德·钱德拉·蒙多尔，国家电力投资集团有限公司副总经理陈海斌，国际可再生能源署项目促进和支持部主任艾哈迈德·巴德尔，泰国全球可再生能源有限公司（上海）总经理庄志成围绕亚洲清洁能源的深化合作展开讨论。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经