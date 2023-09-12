新华社北京9月11日电（记者叶昊鸣）记者从11日召开的2023北京数字交通大会获悉，目前我国超过3500公里公路完成智能化升级改造，京雄高速河北段、沪杭甬高速、杭州绕城 复线、成宜高速等一批智慧公路已建成运行。

“十四五”以来，我国新型融合基础设施建设取得积极进展，北斗、5G等信息基础设施深化应用，出行服务品质持续提升，数字赋能行业监管成效逐步显现。交通运输部规划研究院信息所副所长陈琨介绍，目前我国高等级航道电子航道图覆盖率超过70%，已建和在建自动化集装箱码头超过20个，已安装使用北斗终端的道路运输和城市客运车辆超1000万辆，重点领域北斗系统应用率超过95%。

围绕如何利用信息化、数字化构建智慧安全体系，与会专家进行了交流。此外，与会企业代表还分享了数据大模型、数字孪生等数字交通行业高尖端产品、前沿技术和解决方案。

据了解，本次大会由中国交通运输协会等单位主办，以“数字·新时代、交通·新未来”为主题，聚焦数字交通“一脑、五网、两体系”主要任务，充分展示新时期我国数字交通取得的重要成就和建设成果。大会包含1场主论坛、10场平行论坛和1场主题展览，涵盖公路、水运、铁路、民航、邮政等多个领域。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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