人民网北京9月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布8月汽车产销数据，8月，我国汽车出口达40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。分车型看，乘用车出口34.9万辆，环比增长7%，同比增长34.2%；商用车出口5.9万辆，环比下降11.2%，同比增长21.4%。

1至8月，汽车出口294.1万辆，同比增长61.9%。分车型看，乘用车出口245.5万辆，同比增长69.8%；商用车出口48.6万辆，同比增长31.1%。

8月，纯电动汽车出口8.3万辆，环比下降9.9%，同比增长8.1%；插混汽车出口0.7万辆，环比下降24%，同比增长8.6%。1至8月，纯电动汽车出口66.5万辆，同比增长1.2倍；插混汽车出口6.2万辆，同比增长73.5%。

数据显示，8月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达9.6万辆，同比增长5.2%，占总出口量的23.5%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达2.5万辆，同比增长3.7倍。1至8月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口12.5万辆，同比增长6.5倍；奇瑞出口55.8万辆，同比增长1.2倍；长城出口18.2万辆，同比增长95.5%。

(责编：王连香、吕骞)

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