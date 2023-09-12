原标题：自驾游市场火爆 消费需求升级

鸣笛声下，在漫天彩球的烘托中，50辆房车与30辆自驾车组成的车队浩浩荡荡，从内蒙古自治区兴安盟阿尔山市鹿角湾营地出发，开启穿越大兴安岭之旅。

9月2日，在2023中国（阿尔山）旅游大会期间，“千车万人”穿越大兴安岭自驾游活动发车仪式举行。

近年来，自驾游作为一种全新的旅游方式、生活方式，成为现代旅游业的新亮点、新时尚、新蓝海。作为此次旅游大会的重磅活动之一，“千车万人”穿越大兴安岭自驾游活动在中国自驾游市场引发关注。

中国自驾游发展如何？有什么新的增长点？面临怎样的挑战？本报记者从2023中国（阿尔山）旅游大会看中国自驾游市场现状和发展。

自驾游“火爆出圈”，成为国民旅游主要选择

在阿尔山市鹿角湾温泉度假营地，秋日的脚步逐渐靠近，夕阳西下，晚风徐徐，自驾游客正在悠然自得地做饭、打扫爱车。

营地里，来自大连的杨先生50多天前从老家出发，一路从丹东、漠河、呼伦贝尔自驾到了阿尔山，“之前跟着旅行社出行，很难深入感受自然的美丽，所以我们退休后就选择自驾出行。”

我国的自驾游兴起于20世纪90年代。一方面，国民收入水平提升，公路设施、旅游服务不断完善，汽车越来越多地进入家庭；另一方面，随着假期增多，人们消费观念也发生转变，开始尝试自己驾车到城市周边或更远的地方旅游度假。

2000年以前，自驾游形式主要以旅游者自行安排的城市周边游或一日游为主，出游者数量逐年稳步增加；2001年以来，团体自驾游形式出现，旅行社、汽车俱乐部等机构组织的自驾游与个体自驾游数量快速增长；2008年以后，自驾游呈现出爆发式增长；自2017年起，全国自驾游人数占国内旅游人数的比重连续五年超过60%，自驾游市场进入成长期。

“尤其是2020年以来，大多数人的旅游行为方式发生了改变。”中国旅游车船协会监事长刘汉奇表示，“旅行者对自由行、自驾游、房车露营旅游产生了更强烈的需求。”

数据显示，自驾游已经成为国民旅游出行的主要选择。根据《中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2022-2023）》，2022年全国自驾游人数占国内出游总人数的比重为74.8%。携程近日发布的《2023年暑期租车自驾游报告》显示，今年暑期国内租车自驾订单量同比增长超八成，较2019年同期增长352%。5年来，自驾游市场迎来最旺暑期。

自驾游“产业融合”，引领旅游市场多样发展

根据文化和旅游部官网数据，以“露营”“房车”“自驾游”为关键词进行信息检索后梳理分类呈现，自2012年第一条资讯到2022年，“露营”“房车”“自驾游”的信息量年均复合增长率达到了157.8%，“露营”关键词在2022年实现了大幅度增长，增长率达到了161.0%。

随着自驾游的逐渐兴盛，“露营+自驾”的融合正在成为大众放松身心的新方式。

“享受闲暇时光就是旅游的意义，露营将是一种接近常态的生活方式。”在6月举行的黑龙江省第七届自驾露营大会上，黑龙江省自驾游与露营协会常务副会长于洋说，露营经济正在开拓旅游市场的新方向。

旅行者对于出行的私密性、安全性、灵活性等要求越来越高，也让房车自驾游成为自驾旅游的新潮流。

上汽房车生活家总经理杨松柏认为，国内房车市场前景广阔，潜力有待进一步挖掘。

“房车相比于SUV，空间更大，可以满足长距离旅行中的大部分生活需求。”来自北京的赵先生和老伴儿最开始自驾旅行时选择的是SUV，退休后出行需求进一步增加，购入了房车，近年来开着房车几乎跑遍了国内每个角落。

自驾游“势头正盛”，盼配套完善助绿色发展

随着个性、灵活的自驾游体验日渐备受青睐，面对纷至沓来的游客，景区及露营地如何将游客“流量”变“留量”，是发展自驾游面临的挑战。

相较于传统的团体旅行，自驾游客对景区车位的需求量显著增加，在节假日和旅游旺季，景区附近道路因停车位不足产生的拥堵屡见不鲜，“进退两难”的处境极大影响游客出行体验。

“一个地区想要发展自驾游，除了要为人提供服务，还要为车提供保障。”刘汉奇说，“营地基础设施要包含水电供应设备、污物处理设施、车辆清洗等，并适当提供车辆维修保养服务，有助于吸引自驾游客前往驻扎。”

许多所谓的精致“露营地”“打卡地”还存在千篇一律的装备、活动与摆拍问题，很多新成立的露营企业可能会因为缺乏必要的露营地运营经验、专业知识和资金资源而倒闭注销。

中国旅游研究院提供的报告显示，我国度假产业起步较晚，相关产业政策较为零散，支持力度也有待提升，如自驾车、房车、露营建设等方面虽然出台了一些政策，但在细化实施上仍需进一步加强。

自驾游的发展也对景点管理和环境保护提出了挑战。“作为露营者，垃圾勤回收，营地不留痕，野外惜花草，森林防火情，让绿色成为旅游的底色。”这是2023中国（阿尔山）旅游大会向自驾车旅居车及自驾游爱好者发出的倡议。

“绿色发展是中国式现代化对旅游业的必然要求。”中国旅游研究院副院长唐晓云表示，对旅游业而言，践行绿色发展思想，推动绿色旅游实践，需要从发展理念、政策规划、资源利用、产品和业态打造、发展动能和发展模式转变各方面全面升级，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。（记者 黄书波、王雪冰、蒋彤、蒋婧）

(责编：曹淼、李源)

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