原标题：2023年崇左龙州坚果嘉年华暨坚果产业发展大会顺利举行

9月8日至9日，2023年崇左龙州坚果嘉年华暨坚果产业发展大会在广西壮族自治区龙州县举行。近百家行业组织和坚果企业，共同探讨和研究坚果产业的未来发展方向和机遇。

会议期间，与会专家和企业还深入龙州坚果种植基地、坚果加工企业等地进行调研，大家认为，龙州加大坚果产业发展和坚果种植扶持，研发“龙州坚果”APP对全县坚果生产情况进行数字化管理，聚焦产业提质增效加大招商引资和产业链打造，着力打造坚果特色品牌，使龙州坚果具有了“品种好、品控好、品质好”等三个突出优点，有效助力乡村振兴、推动边疆民族地区高质量发展。

据了解，龙州是我国坚果重要产区。1986年，澳洲坚果引进到龙州，经过广西南亚热带农业科学研究所多年科研攻关，1997年选育出适合在广区及广东、云南等地推广种植的澳洲坚果新品种——“桂热1号”。“桂热1号”作为广西首个自主选育的坚果新品种，具有早结、丰产、稳产等特点，出种率高、脂肪含量高、品质优，出种率50%-53%、出仁率34%-36%，一级果仁率达99%，三项数据为全国最高，投产期亩产值约5000元，丰产期亩产值达12000元以上。

同时，龙州县围绕打造“全国最大坚果贸易加工交易基地”的目标，于2014年起推广种植坚果，目前全县龙州坚果种植面积已达15.26万亩，其中“桂热1号”种植面积约13.8万亩，占总面积的90.04%。挂果率39.3%，挂果率全国最高。

下一步，龙州县将大力推进“坚果致富”行动，构建“产业合伙人+本地企业+全国知名坚果企业+政府”的坚果产业发展龙州模式，构建完善标准化生产、社会化服务、质量检验监测、品牌保护和营销、联农带农利益联结“五大体系”，打造坚果种植、品控、加工、销售全产业链，对标南非金牌坚果等世界知名坚果品牌，将龙州坚果打造成具有国际水准、国内顶级的坚果品牌，打造百亿级坚果全产业集群，扎实走好革命老区、边疆地区、少数民族地区强县富民现代化新路子，推动龙州坚果再出发。

大会期间还举办龙州县庆祝2023年“中国农民丰收节”文艺演出暨特色农产品展销展示活动。活动现场人山人海、热闹非凡。活动现场设置了60个展位，其中来自各乡镇、企业、电商、合作社等各种特色农产品展位32个、美食展位28个，并通过网络直播的方式，将龙州坚果、特色农产品和美食推向各地。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经