内蒙古全面打响黄河“几字弯”生态治理攻坚战
2023年09月12日08:59 | 来源：新华每日电讯 新华关注·家园
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新华社呼和浩特电（记者李云平）内蒙古自治区全面打响黄河“几字弯”生态治理攻坚战，以加大防风固沙、减少黄河输沙量为主攻重点，全面实施区域性系统治理项目，进一步筑牢我国北方重要生态屏障。
这是记者9月5日在内蒙古自治区政府新闻发布会上获悉的情况。
内蒙古自治区林草局副局长陈永泉在新闻发布会上介绍，内蒙古在黄河“几字弯”攻坚战片区统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，抓好库布其沙漠、毛乌素沙地综合治理，实施阴山北麓、河套平原生态综合治理，推进腾格里—乌兰布和沙漠、贺兰山西麓沙化土地综合治理。
陈永泉说，内蒙古将通过采取工程固沙、造林种草等措施，建设风沙路径阻隔带，有效阻止库布其沙漠流沙南移东扩和毛乌素沙地风沙东移南扩。综合运用造林种草、飞播等措施，加大重点区域人工治理力度，最终实现苏集沙地和河套平原零星沙地全面治理。采取造林种草、封育、飞播等措施建设锁边林草带，有效遏制腾格里、巴丹吉林两大沙漠前移“握手”，阻止沙漠侵袭贺兰山生态廊道和河套平原，有效阻止沙漠迁移进入黄河。
内蒙古聚焦天然草原退化、过度放牧问题，严格落实草原禁牧休牧和草畜平衡制度，严格执行草原用途分区管控，采取围栏封育、草原改良等措施推进退化、沙化草原综合治理，不断提升草原生态质量和稳定性。
内蒙古境内的黄河“几字弯”涉及7个盟市35个旗县区，是沙化土地分布较为集中、程度较为严重的地区，是生态治理攻坚战的主战场。
(责编：王震、陈键)
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