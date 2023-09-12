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我国江河湖泊面貌实现根本性改善

2023年09月12日08:59 | 来源：新华社
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新华社北京9月11日电（记者刘诗平）水利部部长李国英11日在第18届世界水资源大会开幕式上表示，坚持系统治理，我国江河湖泊面貌近年来实现了根本性改善。

统计显示，我国流域面积达50平方公里及以上的河流有45203条，常年水面面积达1平方公里及以上的湖泊有2865个。

“我们坚持以流域为单元，对江河湖泊实施系统治理。完善以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系，建成各类水库9.8万座，修建河流堤防43万公里，设立国家蓄滞洪区98处。”李国英说，科学精准实施水利工程联合调度，成功战胜一系列严重水旱灾害。2013年到2022年，我国洪涝灾害年均损失占国内生产总值的比例，由上一个十年的0.55%降至0.27%。

实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，越来越多的河流恢复生命、越来越多的流域重现生机。永定河等一批断流多年的河流恢复全线通水，华北明珠白洋淀近年来水面面积稳定在250平方公里以上。2013年至2022年，全国治理水土流失面积60.2万平方公里，水土流失面积和强度实现“双下降”。

李国英表示，坚持节水优先，我国水资源利用方式实现了深层次变革。2013年到2022年，国内生产总值同比增长69.7%，但用水总量总体稳定在6100亿立方米以内。以占全球6%的淡水资源，保障了全球近20%的人口用水，创造了全球18%以上的经济总量。

同时，立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学推进实施以南水北调工程为代表的129处重大跨流域、跨区域引调水工程，有力、有效平衡了我国的区域水资源和生产力布局需求。

第18届世界水资源大会是我国首次举办的世界水资源大会，主题为“水与万物：人与自然和谐共生”。

(责编：王震、陈键)
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