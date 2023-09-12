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从“徒步丈量”到“天空地”一体化监测

陈凯姿 袁睿
2023年09月12日09:00 | 来源：新华社
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翠鸟跃入水中，口里衔鱼而起；圆鼻巨蜥缓慢出行，寻觅着林间美食；长臂猿在树梢上攀援并放声“高歌”……这些海南热带雨林的景象，正被远程监控系统实时记录和呈现。

自2019年国家公园体制试点以来，海南着力构建智慧化生态管护新模式。海南热带雨林国家公园管理局建设了省级智慧管理中心、智慧雨林大数据中心平台，并在霸王岭、吊罗山、五指山等片区开展“电子围栏”建设试点，同时启动海南热带雨林国家公园“天空地”一体化综合监测体系项目，探索构建“森林动态监测大样地+卫星样地+随机样地+公里网格样地”四位一体的热带雨林监测体系。

在海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局的监测大屏幕上，视频可随时切换多角度高清画面，通过与安装在雨林中的摄像头连线，实现现场直播。

尖峰岭片区森林覆盖率超过97%，蕴藏着丰富的生物资源，是全球生物多样性热点地区之一。“通过‘电子围栏’和多功能监测系统，我们大幅减少了人员进山，也发现了很多许久没有见到的物种。”海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局副局长杨世彬说。

除了生态防护和资源监测，科技手段同样应用在海南热带雨林的日常巡护等工作中。

在霸王岭片区，信息化巡护管理平台与护林员配备的专用手机连接，可以实时查看他们的巡护时间、路线等，实现对巡护工作的规范化、信息化管理。防火远程视频监控瞭望塔、防火视频监控指挥中心等科技应用，则提升了护林防火能力。

“从老一辈科学家们的‘徒步丈量’，到如今‘天空地’一体化的综合监测，海南热带雨林国家公园初步构建了自然资源和生物多样性长期定位监测体系，并通过其开展热带雨林生态系统、重点物种栖息地和生态环境的保护管理，以及生物多样性、森林碳汇等方面的科学研究。”海南热带雨林国家公园管理局副局长王楠说，“此外，一系列其他科技手段，也正助力海南热带雨林的有效管护。”

新华社海口9月11日电

(责编：王震、陈键)
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