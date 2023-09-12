新华社北京9月12日电（记者刘诗平）中国南水北调集团有限公司董事长蒋旭光12日表示，南水北调东、中线一期工程自2014年12月全面建成通水以来，已累计向北方调水654亿立方米，成为40多座大中城市280多个县市区的重要水源，直接受益人口超过1.76亿人。

蒋旭光在第18届世界水资源大会“国家水网及南水北调高质量发展论坛”上说，南水北调东、中线一期工程累计实施生态补水近100亿立方米，扭转了自上世纪70年代以来华北地区地下水水位逐年下降的趋势，助力京杭大运河连续两年实现全线水流贯通，永定河、滹沱河、白洋淀等一大批河湖重现生机。

“南水北调集团立足‘调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业’战略定位，深入实施‘通脉、联网、强链’总体战略，全面推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网、加快建设现代化水产业体系。”蒋旭光说。

今年5月，党中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确了国家水网的总体布局、建设目标、主要任务。蒋旭光表示，作为中央直接管理的唯一跨流域、超大型供水工程开发运营集团化企业，南水北调集团将切实发挥国家水网建设主力军作用，在全力推进南水北调后续工程规划建设、加快畅通国家水网大动脉的同时，充分发挥管理、人才、资金、技术等优势，积极参与推进国家骨干水网和区域水网工程建设。

下一步，南水北调集团将从以下方面继续积极推进国家水网建设：聚焦主责主业，全力推进南水北调后续工程规划建设，加快畅通国家水网大动脉；充分发挥国资央企重要作用，助力加快构建国家水网，主动推进国家水网骨干网和区域水网、地方水网建设；积极推进水网建设运营体制机制创新，探索有效的市场模式。

谈及南水北调后续工程建设，蒋旭光表示，南水北调东线将优化二期工程布局方案，力争早日开工建设；中线高标准、高质量建设好引江补汉工程，规划建设好沿线调蓄工程；西线加快规划编制和先期工程可行性研究工作，争取早日上马，加快实现“四横三纵、南北调配、东西互济”的规划目标。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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