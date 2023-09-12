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物流通道效能加速释放！中老铁路累计运输货物超2536万吨

2023年09月12日11:22 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，截至9月3日，中老铁路通车21个月以来，运输安全持续稳定，全线累计发送旅客超2090万人次，运输货物超2536万吨。铁路部门深挖中老铁路运输潜力，深化与各方务实合作，全力打造高质量共建“一带一路”的典范。

客运服务供给优化升级。今年暑期，旅客乘坐中老铁路列车跨境出行和观光旅游热度不减，全线客流延续向上向好态势。中国铁路昆明局集团有限公司科学分析客流变化，精准实施“一日一图”，采取动车组重联、满图开行列车等举措，满足旅客多样化出行需求；创新站车服务举措，为旅客营造温馨出行环境；优化国际旅客列车开行组织，协调推动旅客通关便利化，提升列车开行品质。7月1日至8月31日，中老铁路累计发送旅客330.5万人次，同比增长26.4%。

物流通道效能加速释放。今年以来，昆明局集团公司加强货源组织，以跨境电商、机电设备等价格高、时效强的货物为重点，不断增加货物运量和运输品类；按时完成磨憨指定监管场地建设，顺利实现水果和冰鲜水产品2个品类项目场地通过海关总署验收公布并投用运营，目前正加速推动粮食监管场地建设及验收；打通全程物流环节，强化箱源保障，优化调整“澜湄快线”国际货运列车开行方案，推动中老泰果蔬冷链运输实现新突破；持续提升货运服务品质，探索培育“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”等国际联运新模式。截至9月3日，中老铁路今年跨境货物运输已完成296.3万吨，同比增加177.3万吨、增长148.9%。

(责编：王连香、吕骞)
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