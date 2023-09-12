原标题：滴滴上榜“2023中国民营企业500强”及“服务业100强”

9月11日至13日，2023中国民营企业500强峰会暨全国优强民营企业助力山东绿色低碳高质量发展大会，在山东济南举办。

9月12日，全国工商联在峰会现场发布“2023中国民营企业500强”“2023中国制造业民营企业500强”“2023中国服务业民营企业100强”榜单和《2023中国民营企业500强调研分析报告》。

其中，滴滴在“民营企业500强”和“服务业民营企业100强”榜单中双双上榜，以2022年1408亿元营收分别位列第56位和第14位。

此前不久，滴滴在其官网发布2023年第二季度业绩报告，二季度滴滴实现总收入488亿元，同比增长52.6%；归属于滴滴普通股股东的净亏损为3亿元，经调整EBITA亏损1000万元，亏损大幅收窄。营收增长的背后是滴滴整体单量的提升。滴滴出行App上架以来，中国出行订单保持连续增长，二季度日均单量达2940万单，6月日均单量已突破3000万单。这些成绩得益于政策对民营企业的支持和鼓励，也离不开滴滴司机的辛勤付出和用户的信任。

作为灵活就业平台，滴滴一直在积极发挥着稳就业的作用。今年6月滴滴发布“橙意保障计划”，升级收入、权益和发展三大保障，切实保障网约车司机的合法权益。滴滴还在6月启动“清凉一夏”计划，为司机师傅发放总额为5亿元的高温补贴。

自平台成立以来，滴滴以“让出行更美好”为初心，围绕改善用户体验、保障司乘安全、服务无障碍出行、加强司机权益保障等方面，持续提升出行服务质量，也充分发挥出行服务对消费场景的链接作用，助消费、促发展，持续增强用户的获得感。

据介绍，今年是全国工商联连续组织开展的第25次上规模民营企业调研，共有8961家年营业收入5亿元以上的企业参加。资产总额超过千亿元规模的企业有86家。

今年，民营企业500强入围门槛达275.78亿元，比上年增加12.11亿元；制造业民营企业500强入围门槛达145.16亿元，比上年增加19.44亿元；服务业民营企业100强入围门槛达314.04亿元，比上年增加12.89亿元。

(责编：董童、李源)

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