人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产业观察：多元化年轻化 家装市场迎来需求侧全面升级

人民网记者 乔雪峰
2023年09月14日15:14 | 来源：人民网
小字号

家装消费是居民消费的重要组成部分，舒适的居住体验是人民对美好生活需要的重要抓手。近年来，随着家装消费人群变化，家装潮流趋势也越发多元化、年轻化，家装消费市场迎来需求侧的全面升级。

据京东联合《瑞丽家居设计》发布的2023家装建材消费趋势报告显示，家装消费主力Z世代更注重颜值、体验感、氛围感等；人口老龄化则推动适老化家装需求持续增长。匹配多样化的消费需求，2023年以来，京东发布超10万款家装建材新品，新品成交额同比增长30%，其中超百款新品成交额破百万、十余款新品成交额破千万，构建起家装建材新品首发阵地。

家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

前不久，商务部等13部门印发了《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施。

当前，家电、家具等家居产业发展已进入成熟期，在多重提振家居消费的利好政策加持下，众多家装建材企业都面临着如何提升供给质量、创新消费场景的新课题。

在9月13日举办的“家装万物 势由新生”2023年京东家装建材商家大会暨新品发布会上，发布了致力于提升国民生活品质的“1家1”计划，将通过与行业知名品牌及优秀中国制造工厂深度合作，打造更多高质价比商品，让融合新兴功能与人性化设计的产品服务于每一个中国家庭。

据近一年以来的京东大数据显示，智能马桶、浴霸成交量同比增长均超60%，无醛地板成交单量同比增长超60%，护眼灯成交额同比增长80%，建材国货品牌成交额同比增长超50%。

为了构建更具活力的新品生态，通过新品全链路扶持，加速新品孵化与成长。此次大会上，还联合多家行业头部品牌，发布免触智能马桶、适老智能马桶、智能浴霸、掌静脉智能锁、智能护眼灯等潮流趋势新品，为更多家庭带来品质生活之选。

“我们将聚焦全渠道供应链能力、服务体验能力、精准营销能力等三大能力建设，全方位推动品牌商家高质量增长。”京东零售建材业务部负责人荣宇表示，未来将携手合作伙伴为消费者提供品质更好、价格更实、体验更佳的家装一体化解决方案。 “我们的核心价值在于服务商家，并通过服务商家进而服务好用户。”

家居消费，一头连着民生产业，一头连着百姓生活。如今，随着一系列相关政策发布，家装建材行业正在迎来新的发展机遇，家装企业需要不断提升供给质量、创新消费场景，通过技术创新、管理创新和模式创新，提高企业的核心竞争力，推动整个行业健康发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 金融数据企稳回升 对实体经济支持力度持续加大
　　
国家能源局：8月份全社会用电量同比增长3.9%
　　人民网北京9月14日电 （王绍绍）14日，国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。 8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部