人民网记者 乔雪峰

家装消费是居民消费的重要组成部分，舒适的居住体验是人民对美好生活需要的重要抓手。近年来，随着家装消费人群变化，家装潮流趋势也越发多元化、年轻化，家装消费市场迎来需求侧的全面升级。

据京东联合《瑞丽家居设计》发布的2023家装建材消费趋势报告显示，家装消费主力Z世代更注重颜值、体验感、氛围感等；人口老龄化则推动适老化家装需求持续增长。匹配多样化的消费需求，2023年以来，京东发布超10万款家装建材新品，新品成交额同比增长30%，其中超百款新品成交额破百万、十余款新品成交额破千万，构建起家装建材新品首发阵地。

家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

前不久，商务部等13部门印发了《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施。

当前，家电、家具等家居产业发展已进入成熟期，在多重提振家居消费的利好政策加持下，众多家装建材企业都面临着如何提升供给质量、创新消费场景的新课题。

在9月13日举办的“家装万物 势由新生”2023年京东家装建材商家大会暨新品发布会上，发布了致力于提升国民生活品质的“1家1”计划，将通过与行业知名品牌及优秀中国制造工厂深度合作，打造更多高质价比商品，让融合新兴功能与人性化设计的产品服务于每一个中国家庭。

据近一年以来的京东大数据显示，智能马桶、浴霸成交量同比增长均超60%，无醛地板成交单量同比增长超60%，护眼灯成交额同比增长80%，建材国货品牌成交额同比增长超50%。

为了构建更具活力的新品生态，通过新品全链路扶持，加速新品孵化与成长。此次大会上，还联合多家行业头部品牌，发布免触智能马桶、适老智能马桶、智能浴霸、掌静脉智能锁、智能护眼灯等潮流趋势新品，为更多家庭带来品质生活之选。

“我们将聚焦全渠道供应链能力、服务体验能力、精准营销能力等三大能力建设，全方位推动品牌商家高质量增长。”京东零售建材业务部负责人荣宇表示，未来将携手合作伙伴为消费者提供品质更好、价格更实、体验更佳的家装一体化解决方案。 “我们的核心价值在于服务商家，并通过服务商家进而服务好用户。”

家居消费，一头连着民生产业，一头连着百姓生活。如今，随着一系列相关政策发布，家装建材行业正在迎来新的发展机遇，家装企业需要不断提升供给质量、创新消费场景，通过技术创新、管理创新和模式创新，提高企业的核心竞争力，推动整个行业健康发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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