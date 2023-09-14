王绍绍

“驼铃悠悠”的丝绸之路，是连接古代中国与世界的重要纽带。如今，古老的丝路正在共建“一带一路”倡议之下焕发新的活力。随着全球经贸对信息互联互通提出的更高要求，数字丝绸之路随之而兴，它既是共建“一带一路”的重要内容，也是“一带一路”合作伙伴提高信息基础设施建设水平、实现经济高质量发展的重要途径。

在此大背景下，贵州省在数据领域走向前沿。作为“东数西算”八大节点之一，目前大数据产业已在贵州遍地开花，成为了贵州弯道取直、超车的重要支撑。贵州的大数据产业也为“一带一路”建设注入新的生机活力。

贵阳市贵安新区是贵州省大数据产业建设的“桥头堡”之一。在贵安超算中心的机房里，机器轰鸣声与风噪声不绝于耳，600余台服务器24小时在此工作。每秒1.3亿亿次，这是贵安超级计算中心可以提供的算力服务。这是什么概念？据介绍，如果用一台普通电脑制作一部3D动画电影的特效渲染，需要近600年的时间才能完成，但放在贵安超算中心却只需要3个月时间即可完成。

贵安数据中心相关设备。人民网 王绍绍摄

2023年3月，国务院公布了第三批全面深化服务贸易创新发展试点“最佳实践案例”，贵阳贵安“探索建设数字丝绸之路贸易港”案例成功入选。

贵阳市商务局局长刘俐莎介绍，“探索建设数字丝绸之路贸易港”一是为了发展“丝路”电商，助力“黔货出山”，二是要聚焦数字服务出口，通过贵州大数据支撑“一带一路”共建国家服务贸易数字化进程，从而辐射和带动贵州省服务贸易高质量发展。

“目前，贵州‘数字丝绸之路贸易港’建设成效初显。”刘俐莎表示，基础设施的落地、重大项目的集聚，正成为引领贵州高质量发展的重要引擎，也成为了优化贵州“丝路”电商产业优势支撑。

走进贵州跨境电商产业园，不少办公室还正在紧张地装修，还有部分企业员工正用一口流利的英文在搭建好的跨境电商直播间上岗开播。

“今年4月才完成一期建设的贵州跨境电商产业园外贸额度已超3亿元。”刘俐莎表示，贵阳实施外资、跨境电商倍增行动计划，支持在境外主要市场布局贵州产品海外仓，依托中欧班列、中老铁路的通道推动高端装备、节能环保、航空航天、健康医药等“贵州制造”和烟、酒、茶、食品、中药材等贵州特色产品出口。

贵阳大数据展示中心。受访者供图

如今，大数据产业的发展，已成为贵州一张引人注目的名片：

目前，华为云全球总部已落户贵阳，为全球27个区域提供云服务；中国电建贵阳院在海外设立6个区域部，正在建设数字化生产设计平台；贵州白山云成为国内领先的边缘云服务提供商之一，已经开拓亚太、中东、北非等海外市场，在全球建成1400+边缘节点，遍布海内外240余个城市。

华为云数据中心。受访者供图

此外，“一带一路”共建国家的政务、金融、能源、医疗、交通、制造业等行业对于大数据云服务的需求正在迅速上涨，贵州积极与之携手合作，共享大数据发展成果。

“在海外的石油生产基地，如果开采机器出问题，停工损失巨大。我们的边缘云服务出口应用后，可以帮助他们通过采集传感器中的时序数据，分析、预测机器运行状态，实现秒级发现故障，从而帮助企业最大程度避免损失。”贵州一家科技公司的负责人表示。

“接下来，我们将依托国际数据港，推动传统国际贸易数字化转型，加快发展云服务、数字内容、数字服务等数字贸易产业。”贵阳大数据发展管理副局长赵燕表示，贵阳将积极申建国家级服务贸易创新发展示范区、贵安新区创建国家级数字服务出口基地，加快引进和培育一批数字服务出口企业。

(责编：乔业琼、吕骞)

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