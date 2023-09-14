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中国质量万里行—青海质量行暨2023年青海省“质量月”系列活动在西宁启动

2023年09月14日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，13日，以“增强质量意识，推进高质量发展”为主题的中国质量万里行—青海质量行暨2023年青海省“质量月”系列活动启动仪式在西宁举行。

活动上，市场监管总局质量发展局副局长李宣庆在致辞时表示，青海省以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，致力于实现质的有效提升和量的合理增长，质量工作取得明显成效。

他强调要利用质量月契机，推动全社会树立质量第一意识，抓好《质量强国建设纲要》组织实施，广泛开展质量提升行动，深化质量基础设施“一站式”服务，健全质量多元治理机制。

青海省质量强省工作领导小组办公室主任、青海省市场监管局党组书记、局长刘兴民介绍青海省 “质量月”系列活动由40项活动组成，涉及社会各层面，围绕6方面进行：

一是广泛宣传“质量月”活动，利用电视、报纸、网络等各类新闻媒体以及各单位部门的门户网站、微信、微博，采用新闻稿、专题报道、专题片等多种形式，广泛有效地宣传，在全社会弘扬追求卓越、崇尚质量的精神。

二是扎实开展《质量强国建设纲要》宣贯活动。开展中国质量万里行—青海质量行活动，召开“全省住房和城乡建设系统‘质量月’现场观摩会”；开展工业产品质量技术帮扶“提质强企”行动。

三是深入实施质量提升行动。加快落实《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》各项部署，重点开展交通工程、水利工程、文化和旅游市场服务、新一代信息技术赋能公立医院服务质量提升行动，开展商务领域企业标准“领跑者”活动，推进国家级服务业标准化商贸流通专项试点工作。

四是推广质量管理先进理念，不断增强企业质量和品牌发展能力。重点开展“青海省质量奖”获奖企业管理理念、质量信得过班组优秀成果、优秀QC小组成果、质量标杆经验推广交流活动。

五是提升质量基础设施服务效能。开展质量基础设施“一站式”服务和法定计量检定机构“双随机”监督检查，组织检验检测机构能力验证，开展“检验检测机构开放日”活动，推动数据、仪器、设备等资源开放共享。

六是推动质量文化、质量理念深入人心。组织开展“电梯安全宣传周”、“服务认证体验周”、消费品质量安全“进社区、进学校、进乡镇”等教育宣传活动，开展农产品质量科普，加强金融标准化宣传，发布一批知识产权检察综合保护指导性案例，开展放心消费创建活动和消费教育引导活动。

据悉，启动仪式上还发布了2023年青海省质量管理典型案例和《2022年青海省质量状况分析报告》，为首席质量官代表颁发证书，企业代表宣读了《质量诚信承诺倡议书》。

(责编：乔业琼、吕骞)
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