探寻咖啡特色产业发展之路
人民网《乡村振兴·中国力量》走进云南普洱
2023年09月15日11:13 | 来源：人民网
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一颗颗咖啡豆，美了乡村富了百姓。近年来，云南省积极推进咖啡标准化、规模化生产种植，提升咖啡品质，把云南优质咖啡推向国际舞台，让咖啡产地各族群众实现了“小康梦”，乡村振兴之路越走越阔。人民网《乡村振兴·中国力量》栏目走进云南普洱，探寻咖啡特色产业发展之路。
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(责编：董童、高雷)
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