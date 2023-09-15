人民网北京9月15日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，14日，国家质量强国建设协调推进领导小组办公室、市场监管总局联合组织开展2023年侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动，行动共销毁200多个品种假冒伪劣商品，重量4734.2吨、货值达8.3亿元。

据悉，此次全国统一销毁行动主会场设在广东省惠州市，北京、天津、河北、山西、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广西、海南、重庆、四川、贵州、甘肃、青海、宁夏等21个省（区、市）设分会场，主、分会场同步销毁。

据市场监管总局相关负责人介绍，本次统一销毁行动是2023年中国公平竞争政策宣传周系列活动之一，是贯彻落实知识产权强国建设、质量强国建设的重要举措。据统计，此次行动全国共销毁侵权假冒伪劣防疫物资、食品药品、服装鞋帽、烟酒、化妆品和盗版出版物等200多个品种、重量4734.2吨、货值达8.3亿元。销毁采取绿色环保、无害化方式进行。

据了解，近年来，各地各有关部门深入贯彻落实党中央国务院决策部署，大力强化知识产权保护，严厉打击侵权假冒，多措并举维护中外权利人和消费者合法权益。从2019年开始，市场监管总局等相关部门多次组织开展侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动，统筹推进、多地联动，对侵权假冒违法犯罪行为形成强大震慑，销毁行动品牌效应凸显。

(责编：郝帅、吕骞)

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