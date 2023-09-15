人民网记者孙海峰 申亚欣 刘凡 马天翼 杨倩 申佳平

今年是“一带一路”倡议提出10周年。10年来，在中俄两国元首的政治引领下，中俄共建“一带一路”不断走深走实，中俄关系已成为共建人类命运共同体的国家关系典范，两国合作的内生动力和特殊价值不断显现。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道团走进莫斯科，专访中国驻俄罗斯大使张汉晖，采写中俄互利共赢、民心相通、共享发展的故事。

中国驻俄罗斯大使张汉晖。受访者供图

人民网：近年来，中俄两国元首密集互动。无论国际风云如何变幻，中俄两国关系始终坚如磐石。您如何看待元首引领在中俄关系发展中的作用?如何看待当前形势下中俄关系发展前景?

张汉晖：两国元首的战略引领确保了中俄新时代全面战略协作伙伴关系在更高水平上不断前行。成熟坚韧的中俄关系将有力促进欧亚大陆的团结发展繁荣，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量，为构建人类命运共同体作出新贡献。

元首外交引航中俄合作。习近平主席同普京总统之间的高度互信、顶层设计和战略引领是中俄关系发展的指南针和定盘星。当前，在两国元首战略引领下，中俄关系进入历史最好时期，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。2013年以来，通过互访、在重要多边场合举行双边会晤、视频会晤、通话、互致信函等方式，两国元首频繁互动，就推动中俄关系提质升级、维护地区安全稳定、建设人类命运共同体达成一系列重要战略共识，引领中俄关系始终保持高位运行，树立了新型大国关系的新范式，也为促进区域合作发挥了重要作用。

今年3月，习近平主席再次将俄罗斯作为新任期出访首站，彰显中俄关系的高水平和特殊性，体现了两国元首之间的深厚友谊、战略互信以及大国领袖的政治决断。访问期间，两国元首进行了长时间真挚友好、富有成果的会谈和交流，签署《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，为中俄关系发展和各领域合作指明了前进方向。

互利共赢加速务实合作发展。中俄关系发展有着坚实的政治基础和强大的内生动力，有着历经岁月洗礼的清醒和从容，更有着共同发展振兴的战略目标和美好光明的广阔前景。近年来，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。两国经贸合作量质并进、成果丰硕，一系列战略性大项目顺利实施，本币结算规模持续扩大，能源、农业、航空航天、互联互通、基础设施等传统领域合作良好，科技创新、跨境电商、绿色发展等新领域合作方兴未艾，地方合作和人文交流也呈现蓬勃发展的良好势头。

大国担当提升国际协作。中俄战略协作是维护国际和平与安全的“中流砥柱”。当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。作为联合国安理会常任理事国和世界主要大国，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴。双方在国际舞台密切协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚持真正的多边主义，推动世界多极化和国际关系民主化，致力构建人类命运共同体。

人民网：2022年中俄双边贸易额突破1900亿美元，比10年前增长了116%。10年来，中俄双边经贸合作有哪些变化?未来两国经贸合作有何新的增长点?

张汉晖：10年来，中俄经贸关系经受住地缘政治和新冠疫情等重大考验，显示出强大韧性，经贸合作基本盘稳、含金量高、互补性强的特点持续巩固。

双边贸易不断取得新突破。中国已连续13年稳居俄第一大贸易伙伴国。2013年两国贸易额892亿美元，2022年达创纪录的1902亿美元，近10年内实现翻番。今年上半年贸易额已超1140亿美元，将为年内实现2000亿美元贸易目标奠定坚实基础。其中能源贸易“压舱石”作用持续凸显，能源产品在自俄进口中的占比扩大，原油、煤炭进口量成倍增长，实现天然气规模化输气新突破并保持快速增长势头。

双边贸易结构加速优化。对俄出口从“中国制造”向“中国智造+制造”双轮驱动转变。机电产品占出口比重从45.6%增至59.3%，高新技术产品出口额翻番，中国品牌汽车、手机、家电、工程机械等在俄知名度和认可度持续提高，市场份额进一步攀升，有效满足俄民众消费需求。能矿和资源品自俄进口种类不断丰富，农产品进口占比从4%升至7.3%，越来越多的俄禽肉、牛肉、水产品摆上中国百姓餐桌，俄油脂、面粉、冰激凌等食品深受广大消费者青睐。

投资和项目合作稳步推进。10年来，中国对俄投资规模不断扩大，投资方式从绿地投资到参股、并购等多元化方向转变，在俄各类经贸园区持续涌现，中资企业积极探索在俄本地化生产。两国能源、核能、基础设施等领域大项目合作进展顺利，亚马尔液化天然气、中俄东线天然气管道等项目相继投运，田湾核电站8号机组、徐大堡核电站4号机组开工建设，黑河界河公路桥、同江界河铁路桥陆续通车。

合作机制日臻完善。双方签署《中俄货物贸易和服务贸易高质量发展路线图》、新版《中俄东北—远东合作规划》，以及服务贸易、跨境电商、数字经济、绿色发展、会展、森工、大豆等领域合作文件，加快投保协定升级谈判，不断完善顶层设计、夯实制度基础，为两国合作保驾护航。“一带一路”建设与欧亚经济联盟加快对接，双方签署并积极落实《中国和欧亚经济联盟经贸合作协定》及经贸合作路线图，不断提高双方贸易自由化便利化水平。

今年3月，两国元首签署《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，为下一步合作指明方向。当前，双方积极打造5G、跨境电商、数字经济、生物医药、绿色低碳等新的合作增长点，商定加强旅游、体育、运输、医疗等领域合作。地方和企业间合作活跃度空前，今年以来已有20余个省州开展团组互访，5月俄总理米舒斯京率大规模企业家代表团访华并参加中俄商务论坛，中国近400家企业参加了前不久举行的第七届中俄博览会，参展面积1万平方米，赴俄参展企业数量和在俄展位面积均创历史新高。

乌克兰危机背景下，中俄经贸合作也面临结算受限、物流受阻等现实困难。但我相信，在两国政府、地方和企业的共同努力下，双方有能力有信心发展好正常的经贸关系，未来还将不断涌现新的增长点，为推动两国经贸合作高质量发展发挥积极作用。

人民网：“一带一路”不仅仅是一条经贸之路，也是一条文化交流、人民友谊之路。请问在“一带一路”框架下中俄人文合作与交流取得了哪些成果?未来还有哪些合作计划?

张汉晖：“一带一路”作为一条文化互鉴、民众交往之路，极大拉近了中俄两国民众心与心的距离。在“一带一路”框架下，过去10年中俄人文领域交流合作取得丰硕成果。

两国元首亲自为双方人文合作定向指航，确保了中俄人文合作行稳致远，持续走向深入。今年3月习近平主席访俄期间两国元首签署的联合声明指出，双方将加强两国博物馆、图书馆、美术馆、剧院等文化、文学、艺术机构交流交往；将拓展旅游合作和往来，鼓励构建舒适旅游环境。

当前，中俄双方正在积极考虑举办特色文化活动深化中俄友谊，这将为中俄两国人文合作注入新的强大动力。今年6月，中俄人文合作委员会文化合作分委会及旅游合作分委会在中国黑河成功举办，双方充分发挥机制性会议引领作用，积极做好两国中长期文化合作规划，推动两国文化和旅游领域合作继续走向深入。

近年来，中俄文化大集、中俄文化节等国家级文化交流活动精彩纷呈，极大丰富了两国人民的文化生活。

中俄两国各艺术院团机构间交流活动蓬勃开展。捷杰耶夫携手马林斯基交响乐团两度赴华演出，为中国观众倾情奉献了绝美的音乐盛宴。《流浪地球2》《长空之王》等两部中国影片俄语版首映式在短短两个月内先后在莫斯科成功举办，这既是人文领域落实习近平访俄成果的具体行动，也是推动新时代中国优秀文化走出去的生动实践。此外，两国艺术机构间的高频互访也为两国人文领域合作再添新篇章。

中俄地方人文合作也积极跟进。不久前，俄罗斯萨拉托夫州派出49人代表团赴中国参加新疆国际舞蹈节，成为本届舞蹈节的“焦点”。接下来，湖北省博物馆将在俄国家历史博物馆举办展览，西藏文化旅游周也将精彩亮相莫斯科，计划中的中国文化节、中国电影周等活动也将从不同侧面向俄罗斯观众展示中国当代文化的多元与活力。

中俄两国互为重要旅游目的地和客源国，疫情前，两国旅游互访人数逐年增长。当前，两国旅游业界和广大游客翘首期待的中俄互免团体旅游签证协定也即将恢复执行。相信，未来中俄文化交流事业必将迈上新的发展台阶，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系深入发展继续作出积极贡献。

人民网：据相关数据，2022年中国在俄留学生4.1万人。中俄在拉近两国青年之间的距离，丰富两国青年友好交流等方面有哪些亮点活动?将如何继续发挥中俄青年交流对共建“一带一路”高质量发展带来的积极作用?

张汉晖：随着中俄全面战略协作伙伴关系迈入新时代，两国青年本着相互理解、友好协作精神紧密合作，开展了一系列富有成效的交流活动，包括共同举办中俄青年论坛、北京冬奥走进俄罗斯校园、中俄青年文化之旅、中俄友谊体育交流赛等，同时共同参与金砖国家青年峰会、金砖国家青年夏令营、上海合作组织青年科技创新论坛等多边框架内相关青年合作，有效拉近了两国青年间的心理距离，增进了相互友谊。

当前“汉语热”在俄持续升温，两国相互留学人员快速增长，青年交流活动方兴未艾，中俄青年交流与教育活动具有广阔发展前景。

近年来中俄教育合作持续走向深入。双方业已建立起包括中俄人文合作委员会、中俄教育合作分委会在内的双边互动机制，并在上海合作组织、金砖国家等框架内积极开展多边合作，就推动学历学位互认和建立国际教育网络等达成诸多共识。

双方留学合作和高校合作日益紧密，两国高校和教育机构间已签署3000多项合作协议，建有12个同类大学联盟和3个在建联盟，涵盖双方800多所高校，成为全球最大的双边高校合作网络；在华举办的合作办学机构和项目128个。

下一步，我们将继续引领广大青年，特别是广大在俄留学生坚持胸怀天下和“国之大者”，积极拓展同俄青年交往交流，夯实两国世代友好民意基础，为推动共建“一带一路”、共筑人类命运共同体贡献青春、智慧和力量。

人民网：中俄既是邻国，也是大国，对于世界和平稳定，肩上都承担着特殊责任。中国倡导的“一带一路”同俄罗斯主导的欧亚经济联盟对接，对欧亚地区乃至世界和平与发展具有哪些深远影响?

张汉晖：在当前国际政治经济环境复杂演变背景下,推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作关乎欧亚人民福祉和地区繁荣稳定,有助于加强地区互联互通和一体化进程,践行真正的多边主义。

近年来,“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作卓有成效,对促进地区经济增长、构建开放性世界经济作出重要贡献。中国已成为欧亚经济联盟第一大贸易伙伴。联盟各成员国积极支持“一带一路”建设,双方签署《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》《中国与欧亚经济联盟及其成员国经贸合作发展规划（路线图）》等重要文件。

今年俄方担任欧亚经济联盟轮值主席国,积极促进“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作。5月,习近平主席应邀以视频方式出席欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛全会开幕式,重申中国作为亚欧大家庭的一员,愿将自身发展惠及亚欧地区,期待共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实,各国携手开创亚欧合作新局面。

中方将以领导人共识为遵循,一如既往加强共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接,推进贸易自由化便利化,推动建立高水平经贸制度安排,同亚欧各国一道,共创发展机遇,共享发展成果。

人民网：当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。全球治理体系的改革和完善是大势所趋。目前金砖和上合组织都在扩大朋友圈，您如何看待中俄在这些国际组织中的合作?这种多边合作将如何推动发展中国家参与全球治理体系?

张汉晖：在中俄两国共同引领下,上合组织和金砖国家机制始终保持团结合作和正确发展方向,不断深化政治、经济、安全、人文等各领域互利合作,机制建设取得长足进展,国际影响力与日俱增,为促进地区安全繁荣稳定、推动国际公平正义和多边主义发挥重要作用,也为全球治理体系变革注入新动力、提供新思路。

作为联合国安理会常任理事国和主要世界大国,中俄不断深化背靠背战略协作,坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为核心的国际秩序,共同反对霸权主义和强权政治,坚定维护多极化趋势和国际公平正义。

上合组织和金砖国家是代表世界发展方向的建设性力量,越来越多的国家申请“入群”,我们的“朋友圈”越来越大,充分彰显上合组织和金砖机制拥有先进发展理念、强大内生动力和广阔合作前景。

在百年变局和乌克兰危机相互交织背景下,中俄将继续加强在上合组织和金砖框架下的战略协作,团结全球南方国家,不断汇聚捍卫真正多边主义的合力,壮大反对霸权和单边主义的正义声势,在全球治理体系变革中发出更多上合和金砖声音。

人民网：在驻外工作中，您和中国驻俄罗斯大使馆是如何推动中俄友好交往、加深世界对中国的理解的?

张汉晖：中国驻俄罗斯使馆以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引，努力推动新时代中俄全面战略协作伙伴关系高位运行，不断推进新时代中俄关系向前发展，为波澜壮阔的中国特色大国外交事业贡献力量。

使馆以服务国家高质量发展高水平开放为首要，全力推动中俄全方位务实合作走深走实，让中俄务实合作成果转化为更多实实在在的红利，惠及两国和两国人民。以构建中国话语和中国叙事体系为主题，着力提升国际传播影响力、中国形象亲和力。讲好中国故事，展示丰富多彩、生动立体的真实中国。

同时，使馆以践行外交为民理念为宗旨，用心用情用力维护广大旅俄侨胞合法利益。以巩固中俄世代友好为目标，大力推进两国人文合作、深化民心相通。

(责编：申佳平、吕骞)

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