原标题：全球化布局加速 海信欧洲瓦列沃冰冷工厂落地运营

9月13日，中国家电企业海信位于塞尔维亚瓦列沃的冰冷工厂举行竣工和运营仪式，塞尔维亚总理安娜·布尔纳比奇出席。这是海信在塞尔维亚瓦列沃冰冷工厂的第3个厂房，主要生产海信、Gorenje和ASKO三大品牌的冰箱产品，不仅将进一步推动海信在欧洲市场的本土化研产销布局，同时将为当地带来上千个就业岗位，是高质量共建“一带一路”的代表性项目。

据了解，海信塞尔维亚瓦列沃冰冷工厂投资4500万欧元，未来三年将陆续为当地提供上千个就业岗位。海信国际营销公司副总裁、欧洲区总经理韩建民表示，“瓦列沃冰冷工厂是海信在欧洲市场的重要布局，海信将加快布局塞尔维亚和欧洲市场。我们将通过持续的努力，为当地提供良好的就业条件，创新和交付高品质的家电产品，为欧洲人民的生活质量提升贡献自己的力量。”

塞尔维亚政府总理安娜·布尔纳比奇高度赞赏中国企业加大在塞尔维亚投资布局，“我非常感谢海信集团对塞尔维亚的尊重和信任。工厂的落地可以帮助当地民众提供就业提升技能，同时瓦列沃生产的家电产品将出口到整个欧洲，甚至是全世界”。

欧洲是公认的品牌高地，也是海信重点开拓的高端市场之一。塞尔维亚瓦列沃冰冷工厂的落地，是海信在欧洲全球化产销研一体化布局的又一里程碑。此前，海信在欧洲已设有3个生产基地。今年9月初，在德国举行的2023年柏林消费电子展上，海信以“场景化、高端化、智能化”展现对当下品质生活和未来生活的解决方案， 并宣布将继续以技术和产品创新，加速海信在欧洲市场的发展和份额提升，而在欧洲区域的工厂布局将进一步支撑这一目标实现。

据了解，2023年上半年，海信冰箱产品在欧洲市场销售量同比增长22%，瓦列沃工厂的落地，将为海信在欧洲市场的发展创造更多想象力。

(责编：曹淼、李源)

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