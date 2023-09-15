人民网北京9月15日电 （记者王连香）今日，中国民航局召开月度新闻发布会，发布会上，民航局航空安全办公室副主任李勇表示，民航局于6月2日启动“提升千万级机场航班近机位靠桥率专项整治”，行业各有关单位协同配合、积极行动，千万级机场航班近机位靠桥率和廊桥服务旅客人数显著提升，专项整治取得明显成效。

李勇介绍，截至8月底，全国41个千万级机场航班近机位靠桥率提升超过3个百分点的有24个、超过5个百分点的有16个，平均靠桥率由79.82%提升至83.23%，提升3.41个百分点，累计增加靠桥航班15万架次。

13个国际枢纽机场平均靠桥率由74.59%提升至80.53%，提升5.94个百分点，累计增加靠桥航班7.29万架次，使用近机位廊桥的旅客增加了2238.8万人次。北京首都、北京大兴、哈尔滨、成都双流、成都天府、广州、昆明、上海虹桥、西安等9个机场航班靠桥率提升幅度超过5个百分点；其中，首都机场航班靠桥率提升超过15个百分点，旅客靠桥率达81%。

下一步，民航局将把提升靠桥率工作从短期整治转入常态化治理，以“提升靠桥率”为切入点，在确保运行安全的前提下，持续推动提升机场运行效率和服务品质。

(责编：王连香、吕骞)

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