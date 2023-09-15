人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）“今年中秋国庆共8天假期，也是中国民航完成暑运航空运输保障后第一个连休小长假。”9月15日，民航局运输司副司长靳军号在新闻发布会上表示，从前期机票预售情况看，假期期间广大旅客旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛，旅客出行较为集中，预计将有2100万余名旅客乘机出行。

据靳军号介绍，今年以来，民航局组织安全有序恢复航空运输市场，从目前的总体情况看，行业综合保障能力不断提升，为后续中秋国庆期间旅客出行做好了运行保障准备。

假期期间，针对2100万旅客出行预计保障航班13.7万班，日均超过1.7万班。其中，日均保障国内客运航班14000班、运输国内旅客196万人次，分别比2019年国庆假期增长18%、17%。

靳军号表示，国内市场方面，民航局鼓励航空公司假期期间在热门航线上以加班、更换大机型等方式加大运力投入，支持航空公司积极拓展三四线航空市场，持续推动“干支通，全网联”航空运输网络体系建设，以此满足广大旅客假期期间较为集中的出行需求。

国际市场方面，积极推进国际客运航班平稳有序恢复。目前每周实际执行的国际客运航班量已经恢复到2019年的52%，客运航班通航国家数已恢复至疫情前的近90%，至英国、意大利、马尔代夫等14个国家的航班量已超过疫情前水平。目前民航局支持中外航空公司在国际航空运输市场加大运力投入，积极恢复国际航班。

此外，民航局在假期期间对旅客集中出行的需求、航班运行的整体状况实施动态监控、动态跟踪。同时，针对各航空公司提出的临时航班申请，将及时予以批复，为保障假期期间运力安排充足提供有力保障。

靳军号表示，在增加运力的同时，民航局将持续督促航空公司、机场等保障单位按照真情服务工作要求，不断优化保障流程，为旅客提供便捷、舒适的出行服务。同时，在遇到特殊天气等航班不正常情况时，民航局将督促航空公司、机场等单位做好不正常航班信息告知、客票退改签等服务，提升客服电话接通率，及时回应旅客诉求。

(责编：乔业琼、吕骞)

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