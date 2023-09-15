人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民航局出台意见提升首次乘机旅客体验感

2023年09月15日15:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）当前，航空出行已经成为大众化的交通运输方式，据民航局初步统计显示，我国乘坐过飞机出行的人数仅为3亿多。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，未来将会有更多的人选择航空出行。

第一次乘机的旅客，往往会因为不知道如何办理值机、安检、托运行李等手续，给出行带来不便，也影响了出行体验。为了解决这些问题，让更多人享受优质的航空出行服务，民航局从2021年开始，在西北地区组织开展了“为首次乘机旅客送温暖保畅通”活动，提供一站式和全流程的地面服务、人性化和个性化的客舱服务，在为广大首次乘机旅客提供便利化服务的基础上，较好助力了航空市场恢复发展。

记者从民航局获悉，近日，为了推动首次乘机服务成果惠及更广大人民群众，民航局在全面总结西北地区首乘服务工作经验的基础上，出台了《关于首次乘机旅客服务便利化的指导意见》（以下简称《意见》），从服务对象、服务流程、服务产品、服务标准、技术支持等方面细化了具体的工作措施。

据民航局综合司司长刘鲁颂介绍，在扩大首次乘机服务对象范围方面，首乘旅客不仅包含第一次乘坐飞机的旅客，也可以是首次乘坐国内航班、国际和港澳台航班、联程航班或购买“民航+其他交通方式”联运产品的旅客。

刘鲁颂指出，在优化首次乘机服务流程方面，以旅客需求为重点，明确了预约服务、票务服务、问询和引导服务、值机服务、安检服务、客舱服务、联程服务、国际航班服务、不正常航班服务、特殊需求旅客服务等流程的服务要求。

在创新首次乘机服务产品方面，鼓励各单位围绕多样化的旅客需求，打造“首次乘机+乡村振兴”、“首次乘机+红色记忆”、“首次乘机+圆梦之旅”、“首次乘机+中转服务”等特色产品，有针对性地推出票价优惠活动，有效满足不同旅客的首次乘机服务需求。

在首次乘机服务标准建设方面，明确要加快推进首次乘机服务行业标准建设，推动实现全行业首次乘机服务的标准化、规范化、制度化。

在首次乘机服务技术支持方面，要求航空信息企业结合各单位的实际需求，在销售系统、离港系统等方面，为航空公司、机场、航空销售网络平台等单位开展首乘服务提供技术支持和指导。

刘鲁颂进一步表示，《指导意见》出台后，民航局将广泛呼吁各单位积极开展首次乘机服务，推动首次乘机服务在全行业深入推广。力争实现两个目标：到2023年底，国内客运航空公司、民用运输机场结合本单位实际情况，向旅客提供安全、便捷、舒适、贴心的首次乘机服务，提升首次乘机旅客对民航服务的安全感、获得感和幸福感。“十四五”末期，航空出行服务能力进一步提升，国内市场需求持续扩大，消费潜力充分释放，力争实现我国乘坐过飞机的航空人口达到4亿以上。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
行稳致远 共建“一带一路”高质量发展
　　今年是“一带一路”倡议提出10周年。10年来，在中俄两国元首的政治引领下，中俄共建“一带一路”不断走深走实，中俄关系已成为共建人类命运共同体的国家关系典范，两国合作的内生动力和特殊价值不断显现。…
民航局推进首次乘机旅客服务便利化相关工作
　　人民网北京9月15日电 （记者王连香）今日，中国民航局召开月度新闻发布会，民航局运输司副司长靳军号介绍，目前，航空出行已经成为大众化的交通运输方式，随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，未来，将会有更多的人选择航空出行。 靳军号介绍，第一次乘机的旅客，往往会因为不知道如何办理值机、安检、托运行李等手续，给出行带来不便，也影响了出行体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部